Végleg megszerezné a Juventus játékosát a Tottenham

A Tottenham érvényesítené opciós jogát, így még a nyáron véglegesítené Dejan Kulusevski szerződését. A svéd támadó középpályás januárban érkezett egy 18 hónapos kölcsönügylet keretei közt a Spurshöz, ahol eddig két gólt és öt gólpasszt szerzett, amellyel meggyőzte Antonio Contét a hatékonyságáról.

A menedzser nem is várná meg a következő nyarat Kulusevski szerződésének véglegesítésével, hanem már most nyáron leigazolná a játékost. Erre lehetősége is van a csapatnak, körülbelül 25 millió fontos kivásárlási díj mellett Kulusevski ténylegesen is a Spurs játékosa lehet. Érdekesség, hogy a sietséggel a Tottenham anyagilag is jól járna, ugyanis 2023-ban már 33,5 millió fontba kerülne a 21 éves labdarúgó játékjoga.

