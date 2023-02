Véget ért az FTC középpályásának szezonja

Súlyos sérülést szenvedett a Ferencváros egyik legjobb játékosa.

Bosnyák sajtóértesülések szerint elszakadt Muhamed Besic keresztszalagja, így a 47-szeres válogatott labdarúgónak gyakorlatilag véget ért a szezonja. A 30 éves játékos a Kisvárda elleni bajnokin, Karabeljov belépője után érzett fájdalmat a térdében, és nem is tudta már folytatni a játékot.

Az MRI vizsgálat eredményéről a sportsport.ba számolt be, amely szerint katasztrófa történt, ugyanis a keresztszalag-szakadás miatt akár 6-9 hónapos kényszerpihenő is várhat Besicre. Ugyanakkor a lap azt is megjegyzi, hogy korábban, még az Everton játékosaként ugyanilyen sérülés miatt szorult az oldalvonalon kívülre a labdarúgó.

Besic kiesése újabb komoly érvágás a Ferencvárosnak, a szűrő ugyanis a zöld-fehérek egyik alap játékosa, Laidouni távozása után így újabb lyuk keletkezett a középpályán, amit a címvédő vagy a Sampdoriából vagy Törökországból pótolhat. A csakfoci.hu úgy tudja, hogy a bajnokságtól visszalépő Hatayaspor játékosa, Mehdi Boudjemaa hamarosan már a IX. kerületi csapat játékosa lehet.

