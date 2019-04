Véget ért a Chelsea csodagyerekének szezonja

Ebben a szezonban már biztosan nem lép pályára Callum Hudson-Odoi, akit a Burnley elleni meccs első félidejében kellett lecserélni.

A nem tudta kihasználni a riválisok botlását, és hazai pályán csak 2-2-es döntetlent ért el, és különösen fájó lehet számukra a már az angol válogatottban is bemutatkozó szélső elvesztése.

A 18 éves játékost az első félidő végén kellett lecserélni, és a meccset követően a Twitteren tette közzé, hogy achilles-ín szakadást szenvedett, ami miatt több hónap kihagyás várhat rá.

Gianfranco Zola, a Chelsea másodedzője a mérkőzés után a Sky Sportsnak elmondta, hogy kedden várható pontos diagnózis a játékos sérülésével kapcsolatban.

Hudson-Odoi a szezon során legtöbbször a kupasorozatokban és az Európa Ligában jutott szóhoz, de az elmúlt hetekben Maurizio Sarri egyre többször szavazott neki bizalmat kezdőként a Premier League-ben is.

A Goal információi szerint a télen több ajánlatot is tett érte, és a maradása ellenére is kétséges maradt a hosszú távú jövője, de amennyiben valóban súlyos a sérülése, szinte kizárt, hogy nyáron csapatot váltana.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH