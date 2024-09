Véget érhet a szappanopera: Úgy tűnik megvan Osimhen új csapata

Közel a megegyezés.

A Napoli és a Galatasaray már megegyezett.

Fabrizio Romano értesülései szerint, azután, hogy a Chelsea és az Al-Ahli letett Victor Osimhen megszerzéséről, a Galatasaray lehet a befutó. A török csapat már megegyezett a Napolival, egy évre kölcsönvennék a támadót, akinek a teljes fizetését átvállalnák emellett, viszont vételi opció nem szerepel a paktumban.



A Galatasaray most már azon dolgozik, hogy megkapja a zöld utat a nigériaitól is, amit a Napoli is nagyon szeretne.