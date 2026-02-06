Véget ér vagy folytatódik a hihetetlen sorozat? Jön a 246. Fradi–Újpest derbi

A két klub rivalizálása több mint egy évszázados múltra tekint vissza, az elmúlt évtized azonban toronymagasan zöld-fehér dominanciát hozott. Az Újpest 2015 decembere óta képtelen volt bajnokin legyőzni a Fradit, ami immár több mint tízéves nyeretlenségi sorozatot jelent. Ez a statisztika minden újabb derbi előtt előkerül, és akarva-akaratlanul hatással van mindkét oldal mentális állapotára: a Ferencvárosnál alapelvárás a győzelem, az Újpestnél pedig egyre nyomasztóbb a teher.

Szoros élmezőny, növekvő nyomás

A derbi tétjét tovább növeli a tabella aktuális állása. A Ferencváros 20 forduló után a második helyen áll, de rég volt ennyire sűrű az élmezőny. A Fradi előtt a Győr két ponttal vezet, mögötte a Paks egy ponttal, a Debrecen pedig két ponttal van lemaradva.

Az Újpest a középmezőny alsó feléből várja a mérkőzést. A 9. hely első ránézésre még biztonságosnak tűnhet, de közel sincs így: akár az élmezőny, az alsóház is rendkívül sűrű, a Bódog Tamás által átvett 11. helyezett Nyíregyháza például egyre jobb formába lendül, és csupán 5 pont választja el a lila-fehérektől – akkor, amikor a bajnokság kétharmada már lement.

A téli játékosmozgások jól mutatják, miért nem teljesen ugyanaz a két csapat képe, mint ősszel. A Ferencvárosnál a legnagyobb változás egyértelműen Varga Barnabás (AEK Athén) és Tóth Alex (AFC Bournemouth) távozása. A pótlás viszont gyorsan megérkezett: Franko Kovacevic (NK Celje), Elton Acolatse (DVTK) és Marius Corbu (APOEL) a támadósort erősítheti, Osváth Attila (Paks) pedig a jobb oldalon jelenthet alternatívát Makreckisnek.

Érkezők (végleg):

Mariano Gómez (FC Zürich), Elton Acolatse (Diósgyőri VTK), Franko Kovacevic (NK Celje), Marius Corbu (APOEL), Naby Keita (Werder Bremen), Osváth Attila (Paksi FC)

Kölcsönből visszatérők:

Shadirac Chyreme Say (AC Oulu), Varga Ádám (Debreceni VSC), Kaján Norbert (FK Csíkszereda)

Távozók (végleg):

Varga Barnabás (AEK Athén), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Dhonata Tavares de Oliveira – Dhonata (Botafogo-PB)

Kölcsönbe távozók:

Daniel Arzani (Melbourne City), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Újpesten közben komoly erősítések jöttek a stabilitás érdekében: a több mint 180 Bundesliga-meccsen szereplő Arne Maier (Augsburg) és Fenyő Noah (Frankfurt) új minőséget hozhat a középpályára, Patrizio Stronati (Puskás Akadémia) a védelembe, ezzel a keret mélysége is nőtt. De a legfontosabb talán az, hogy érkezett egy befejezőcsatár, Nejc Gradisar (Al-Ahli, kölcsön), aki az NB I-ben is már egy jól bejáratott támadó.

Érkezők (végleg):

Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd), Arne Maier (FC Augsburg), Patrizio Stronati (Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők:

Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Nejc Gradisar (Al-Ahli)

Kölcsönből visszatérő:

Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Távozók (végleg):

André Duarte (FCSB), George Ganea (ASA Marosvásárhely), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda)

Kölcsönbe távozók:

Babós Levente (BVSC), Geiger Bálint (Fehérvár FC), Tiago Goncalves (Mantova)

Már nem bevehetetlen a Groupama Aréna

Hol van már a Ferencváros félelmetes 61 meccses bajnoki veretlenségi sorozata a Groupama Arénában? Bár az idei szezonban a nemzetközi porondon kifejezetten jól néz ki Keane csapata, a bajnokságban döcög a gépezet – főleg otthon. A Fradi mind az öt bajnoki vereségét a Groupamában szedte össze (Puskás Akadémia, ZTE, Nyíregyháza, DVSC, Győr), és ha becsúszna egy hatodik, az már 15 éves negatív rekord közelébe vinné a klubot. Az összkép persze nem annyira drámai – idegenben szépen gyűlnek a pontok (8 győzelem, 2 döntetlen) –, de a mostani hazai forma alapján lehet ok az aggodalomra.

Az Újpestnél közben egyértelműen új korszak indult: vezetőségváltás, szakmai újratervezés, és a téli erősítések jelzik, hogy a klub hosszú távon az élmezőnybe vágyik. A csapat formája hullámzó, egy csapnivaló ősz után ugyan átvette Szélesi Zoltán a karmesteri pálcát, egy Puskás Akadémia elleni vereséget és egy Nyíregyházi döntetlent tud felmutatni ezidáig.

Kapaszkodó lehet talán a legutóbbi derbi, amely 2025 őszén 1–1-re végződött: az Újpest megmutatta, hogy szervezetten védekezve képes lehet jó eredményre a Fradi ellen. Ráadásul most a Ferencváros hazai bajnoki bizonytalansága is azt sugallja, hogy az elmúlt évekhez képest talán újpesti szempontból most lehet a legnagyobb esély arra, hogy megtörjék a hosszú nyeretlenségi sorozatot.

Mit mond a Statmester?

A Tippmixpro egyik legnépszerűbb funkciója a Statmester, ahol egy helyen láthatjuk az adott mérkőzéshez kapcsolódó legfontosabb trendeket és statisztikákat, amiből könnyen inspirálódhatunk, ha nem tudjuk eldönteni, mire fogadjunk.

Az FTC a legutóbbi 10 hazai mérkőzését megnyerte az Újpest ellen

A Fradi fölénye tekintélyes a Groupama Arénában a derbiken, sőt ha a két csapat összes tétmeccsét is ide vesszük, már 10 helyett 15 meccses sorozatról beszélhetünk. Ennek megfelelően a hazai győzelem 1,51-es oddson érhető el, míg a döntetlen 4,50, az újpesti siker pedig 5,75 körül mozog.

Az Újpest idegenbeli mérkőzéseinek 40%-án mindkét csapat szerzett gólt az első félidőben az NB I aktuális szezonjában

Ez egy érdekes trend azoknak, akik a félidős piacokat figyelik: ha arra számítasz, hogy már az első 45 percben gólváltás lesz, arra 4,20-as odds érhető el, míg az ellenkező kimenetelre 1,19-ért fogadhatunk.

Az FTC legutóbbi 10 hazai Újpest elleni mérkőzéséből 8-at legalább kétgólos különbséggel nyert meg

Ez a statisztika az ázsiai hendikep piacokon lehet irányadó. A Fradi –1,5-ös hendikeppel 2,27-es oddsot kínál, míg az Újpest +1,25-ös hendikeppel 1,75-ért fogadható.

Fogadj a bajnoki címre

Ha nem egyetlen derbiben gondolkodsz, hanem hosszabb távon, a Tippmixprón outright piacon arra is tudsz fogadni, ki nyeri az NB I-et. A jelenlegi szorzók alapján a Fradi a favorit, de az élmezőny sűrűsége miatt bőven van mozgás a piacon.

Csapat Odds Ferencváros 1,80 Győr 2,50 Paksi 5,00 Debrecen 15,00 Puskás Akadémia 30,00 Kisvárda 100,00 Zalaegerszeg 100,00 MTK 200,00 Újpest 200,00 Diósgyőr 300,00 Nyíregyháza 300,00 Kazincbarcika 500,00

A klasszikus bajnoki cím piac mellett a Tippmixprón elérhető egy érdekes extra lehetőség is, a „Győztes – FTC nélkül” piac. Itt lényegében kivesszük a képletből a Ferencvárosi TC-t, és arra fogadhatunk, hogy melyik csapat lenne a bajnok, ha a Fradi nem létezne. Fontos különbség, hogy ez nem ugyanaz, mint arra tippelni, ki végez másodikként: előfordulhat például, hogy a Fradi megnyeri a bajnokságot, de ezen a piacon ettől függetlenül nyertes a fogadásunk.

Csapat Odds Győr 1,50 Paksi 2,50 Debreceni 7,00 Puskás Akadémia 20,00 Zalaegerszeg 100,00 Kisvárda 100,00 Újpest 200,00 MTK 200,00 Diósgyőr 300,00 Nyíregyháza 300,00 Kazincbarcika 500,00

