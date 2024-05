Vége a tündérmesének: A Reims kirúgta a Football Manageren edződő szakvezetőt

A játékban is megesik.

Már nem Will Still a Reims edzője.

A francia első osztályban szereplő Remis bejelentette, hogy menesztette vezetőedzőjét, Will Stillt. A szakvezető anno azzal vált híressé, hogy a Football Manager megszállotja volt, mielőtt Belgiumban szerzett volna tapasztalatot.



Szerintem, akik a Football Managerrel játszanak, egy kicsit jobban megértik a játékot. Nagyon sok részletbe kell belemenned ahhoz, hogy valóban megnyerj dolgokat és sikeres legyél a játékban, különösen manapság, amikor a játék egyre bonyolultabbá válik - mondta Still.

A Reims tavaly a 11. helyen végzett a bajnokságban, ahol most egyébként is áll 31 forduló után, azonban a legutóbbi 8 mérkőzéséből csak egyet nyert meg a csapat, ez pedig Still állásába került.