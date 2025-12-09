Vége a rémálomnak: Hét hónap után ismét meccskeretben Marc-André ter Stegen

Hét hónap után visszatért a keretbe Marc-André ter Stegen, aki ott lesz a Barcelona Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-meccsén.A német kapus hosszú kihagyása egy sérülésnek és a klub vezetőségével kapcsolatos, jövőjét érintő találgatásoknak volt köszönhető, így most egy igazi rémálomsorozat érhet véget számára.

A Barcelona közzétette a Frankfurt elleni összecsapásra nevezett keretét, ahol a megszokott nevek – Robert Lewandowski, Lamine Yamal vagy a remek formába lendülő Marcus Rashford – mellett végre újra feltűnt ter Stegen is, teljesen felépülve és játékra készen.

A kapus május óta nem lépett pályára, miután a nyár folyamán műtéten esett át. Felépülése azonban nem telt zökkenőmentesen: a háttérben hónapokig tartó feszültségről és egy esetleges konfliktusról pletykáltak közte és a klub vezetése között, ami tovább árnyalta a rehabilitációját.

Most azonban új fejezet kezdődhet. A Barcelona a Camp Nouban fogadja az Eintracht Frankfurtot egy kulcsfontosságú BL-összecsapáson. A német csapat hírhedt intenzív játékáról – és nem kevésbé az idegenbeli szurkolótáboráról, amely 2022-ben valósággal elfoglalta a Barcelona stadionját az Európa-ligában –, így a meccs igazi presztízscsata lehet. Hansi Flick együttese a nyolcaddöntőbe jutás szempontjából fontos lépést tehet, amennyiben legyőzi riválisát.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.