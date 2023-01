Védőt vett a MOL Fehérvár - hivatalos!

2025. június 30-ig írt alá.

A MOL Fehérvár és a dán Odense megállapodása alapján az eddigi kölcsönjátékot követően január 15-től Kasper Larsen játékjoga véglegesen a székesfehérváriakhoz kerül - számolt be róla a klub hivatalos honlapja.

A 29 esztendős védő augusztusban szerződött a piros-kékekhez, ahol ősszel 11 tétmeccsen kapott lehetőséget, az új szerződés értelmében pedig 2025 nyaráig a Fehérvárnál marad.

"Az augusztusi érkezésem után pár nappal már pályára is léphettem a csapatban a Köln ellen, ami nagy élmény volt és rögtön láttam, hogy egy ambiciózus klubba érkeztem, remek képességű csapattársakhoz és kiváló körülmények közé, így nem volt kérdés számomra, hogy hosszabb távon is szívesen kötelezem el magam a Vidihez. Szeretnék minél több meccset nyerni, lépésről lépésről haladni, elérni a céljainkat a bajnokságban, én pedig szeretném vezérként segíti a csapatot a pályán. Örülök annak is, hogy a múlt héten Tobias Christensen személyében egy norvég játékos is csatlakozott hozzánk, remek srác, szinte ugyanazt a nyelvet beszéljük, természetesen boldog voltam, hogy egy újabb skandináv játékos érkezett, sokat tudunk segíteni egymásnak” - mondta Kasper Larsen a molfehervarfc.hu-nak.

