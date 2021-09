Vb-selejtezők: Franciaország és Hollandia is gálázott

A franciák és a hollandok is eredményesen játszottak a keddi Vb-selejtezőkőn.

Franciaország Finnországot fogadta a Vb-selejtezők keddi játéknapján. A Décines-Charpieu-ben rendezett mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, mezőnyfölényük végül a 25. percben érett góllá, amikor Griezmann tört be a tizenhatoson belülre, majd egy szenzációs mozdulattal, bal külsővel tekerte a labdát a kapu baloldalába.

A fordulást követően a finnek igyekeztek többet támadni, azonban a franciák újra átvették a mérkőzés irányítását, a kapujuk elé szögezték a vendégeket, és egy szép Benzema szóló után Griezmann duplázta meg Didier Deschampsék előnyét. A franciák ezután sem álltak le, Griezmann többször megszerezhette volna harmadik gólját a találkozón, azonban rendre hibázott kicsinek egyáltalán nem mondható helyzetekben. A mérkőzés végén Deschamp lecserélte az Atlético Madridba visszatérő támadót, aki egyértelműen az összecsapás hőse volt.

Franciaország-Finnország 2-0

gólszerzők: Griezmann (25., 54.)

A hollandok azzal a tudattal léphettek ma pályára Törökország ellen, hogyha nyernek, visszaelőzhetik Norvégiát, és újra a G-csoport élére állhatnak. Ennek megfelelően Louis van Gaalék kezdték jobban a találkozót, már az első percben Klassen találatával meg is szerezték a vezetést. Az egész első félidőben már-már nyomasztó holland fölényt láthattunk, a narancssárga mezesek szószerint lubickoltak a pályán. Klassen passzából előbb Depay talált be, majd Bergwijn és Klassen összejátéka után az utóbbit buktatták, így tizenegyeshez jutottak a hazaiak. Depay pedig egy Panenkára emlékeztető mozdulattal már három gólos előnyhöz juttatta az Oranjét. A félidő vége előtt Söyüncü megkapta a második sárga lapját, ezzel hatalmas bajba sodorva a török csapatot.

A fordulást követően Bergwijn rajzolta a labdát Berghuis fejére, a csatár pedig szinte fejbe lőtte Depayt, akiről bepattant a hálóba a labda. Ez volt Barcelona támadójának 33. gólja a válogatottban. A mérkőzés végére van Gaal több fiatalt is becserélt, akik meg is hálálták a bizalmat. Előbb a 23 éves Guus Til, majd a 22 éves Donyell Malen talált be, így már 6-0 állt az eredményjelzőn.

Azonban nem maradt el a becsület gól sem, a 92.percben egy kibrusztolt labdaszerzés után Cengiz Ünder passzolt az üres kapuba, ezzel beállítva a végeredményt.

Hollandia-Törökország 6-1

gólszerzők: Klaasen (1.), Depay (16.,38., 54.), Til (80.), Malen (90.) illetve Ünder (92.)

kiállítva: Söyüncü (44.)

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott Andorra ellen folyatja a VB-selejtezőt és Marco Rossi csapatának sikere 1.06-szoros pénzt fizet.