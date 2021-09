Vb-selejtezők: Fájó vereséget szenvedtünk Albániában

A magyar válogatott vereséget szenvedett az albánoktól.

A magyar válogatott Albániában lépett pályára a Vb-selejtezők soron következő csoportmérkőzésén. Marco Rossi tanítványai nem kezdték rosszul a találkozót, Szalai Attila mélységi indítása után Kleinheisler László került hatalmas ziccerbe, azonban a kapuból kijövő Berisha bravúrral védett. Az albánok többnyire távoli lövésekkel operáltak, Gulácsinak kellett többször résen lennie, azonban volt egy szituáció, mikor a Lipcse válogatott kapusa is tétlenül állt a kapuban: Djimsiti csúsztatott meg egy szögletet és a középen érkező Kumbulla a kapu torkából rúgta fölé a labdát. Az év helyzete maradt ki.

A félidő végén még egy szép szabadrúgás variáció után Szoboszlai Dominik tüzelt közel 38 méterről, takarásból. Berisháról kipattant a kapu közepébe tartó labda, de végül nem sikerült kihasználnunk a kapu előtti kavarodást.

A fordulást követően fokozatosan átvették az irányítást a hazaiak,a félidőben a megsérült Gulácsi Péter helyére beálló Dibusz Dénesnek több bravúrt is be kellett mutatnia. Mindkét kapitány próbált cserekkel változtatni a játékképén, és hiába jött be Sallói Gazdag helyére, és hiába adódott Szoboszlai Dominik előtt egy hatalmas lehetőség a mérkőzés végén, mégis az albánok szerezték meg a vezetést Armando Broja szép egyéni akciója után. Broja megforgatta a magyar védőket a tizenhatos sarkán, majd a rövidre bombázta a labdát, Dibusz nem tudott leérni az életerős lövésre.

Marco Rossi hiába hozta be Varga Rolandot, Hahn Jánost és Nemanja Nikolicot az utolsó pár percre, helyzetet már nem tudott kialakítani a magyar csapat, így története során először tudott nyerni Albánia a mieink ellen.

Vb-selejtező mérkőzés, I-csoport:

Albánia─Magyarország 1─0

Broja (87.)

A csoport másik mérkőzésén angol erődemostrációt láthattak a nézők. A csoport éllovasa ─ amely a csütörtöki, budapesti fellépését követően teljesen átalakított kezdőcsapattal állt fel ─ az erőviszonyoknak megfelelően végül magabiztosan keredett Andorra fölé, de a többgólos különbség csak a második félidő második felében alakult ki. Jesse Lingard két góllal és egy gólpasszal zárta a mérkőzést. Anglia a begyűjtött újabb három ponttal továbbra is százszázalékos teljesítménnyel áll a hatos első helyén.

Anglia ─ Andorra 4─0

gólszerzők: Lingard (18., 78.), Kane (72.─ büntetőből), Saka (85.)

Csoport állása:

1. Anglia 15 pont

2. Albánia 9 pont

3. Lengyelország 7 pont

4. MAGYARORSZÁG 7 pont

5. Andorra 3 pont

6. San Marino 0 pont

A csoport harmadik mérkőzését, a San Marino ─ Lengyelország találkozót még nem játszották le, ma 20:45-kor kerül majd megrendezésre.

