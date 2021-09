VB-selejtező: az eleje sima volt, a vége kicsit kellemetlen

2–1 nyert a magyar válogatott Andorra ellen.

Marco Rossi ezúttal is meghúzta a szokásos váratlant a kezdőcsapattal kapcsolatban, hiszen hiába engedte el a Leipzig még erre a meccsre is Szoboszlai Dominikot, a támadó csak a cserék között kapott helyet. Ellenben bekerült a csapatba Schön Szabolcs, a már Németországba utazott Gulácsi Pétert pedig Dibusz Dénes helyettesítette. Ismét a pályán lehetett Szalai Ádám, akinek ki kellett hagynia az Albánia elleni találkozót.

A meccs aztán úgy indult, ahogy azt vártuk és már a 9. percben vezetett is a magyar válogatott: Szalai Ádám értékesítette a Sallai Roland elleni szabálytalanság után megítélt büntetőt. A csapat lendületben is maradt, gyakorlatilag folyamatosan birtokolta a labdát és a 18. percben már két gól volt az előny. Az egész úgy kezdődött, hogy egy ravasz szabadrúgás után Schön vezette kapura a labdát, amit aztán 18 méterről el is lőtt, de Iker Alvarez szögletre mentett a léc alól. A bal oldali sarokrúgásból Sallai röviden passzolt Schönhöz, aki középre emelt, az érkező botka pedig a jobb alsóba fejelte a labdát.

Az andorrai csapat, amely nem tartozik a legjobb együttesek közé egészen fáradt volt, ami nem csoda, hiszen előbb Albániában, majd Angliában lépett pályára és ezt követően utazott Budapestre. A vendégek semmiféle ellenállást nem tudtak kifejteni, teljesen esetleges volt a játékuk. Csak az volt a kérdés, hogy hány gólt kapnak majd a meccsen.

A szünet után aztán beállt Sallói Dániel és Szoboszlai Dominik is, utóbbit tombolva fogadta a publikium. A lendület ettől még nagyobb lett a pályán és egymás után jöttek a magyar helyzetek.

A 67. percben aztán majdnem elintézte a csapat, hogy a szilveszteri válogatások főszereplője legyen: Botka a gólvonalról mentett, de éppen mellbe lőtte Fiolát, akiről a kapuba pattant a labda. Szerencsére a VAR és a bíró is lest látott, így nem született meg az év potyája.

Ezt követően is voltak lehetőségek a magyar válogatott előtt, de igazi nagy helyzet nem. Sőt… A 82. percben M. Garcia jobb oldlai szabadrúgása után középen E. Garcia csúsztatta meg a labdát, ami a bal oldalon teljesen egyedül felejtett Llovera elé került, aki közelről nagy erővel a kapuba lőtt.

