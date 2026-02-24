„Kevés hely marad a vb-láznak” – német vezető kongatta meg a vészharangot Mexikó miatt

A 2026-os férfi labdarúgó-világbajnokság házigazda városai között szereplő Guadalajara múlt vasárnap a fegyveres erőszak színterévé vált, miután a mexikói hadsereg likvidálta a Jalisco Új Generáció nevű kartell vezetőjét, Nemesio Ruben Oseguera Cervantes-t, „El Mencho”-t. Az incidens következtében országos zavargások törtek ki, autókat gyújtottak fel és utakat blokkoltak. A város a nyári vb-n négy csoportmérkőzésnek ad otthont, többek között a Mexikó–Dél-Korea és az Uruguay–Spanyolország összecsapásoknak.

Andreas Rettig, a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) ügyvezetője elmondta:

„Őszintén szólva most nem nagyon lehet a világbajnokságra gondolni. A mexikói események képei láttán minden gondolatom azokra az emberekre irányul, akik szenvednek.”

Hozzátette, hogy a helyzet „háborús jellegű”, és a reményük az, hogy mihamarabb visszatér a rend és a biztonság a régióba.

Rettig hozzátette, hogy a politikai és természeti katasztrófák egyaránt beárnyékolják a világbajnokság előtti várakozást: „Az Egyesült Államok keleti partján a pusztító hóviharok képei is nyugtalanítóak. Most sokkal inkább azt reméljük, hogy minden visszatér a normális kerékvágásba.”

A DFB vezetője korábban kritizálta a 2022-es katari vb-t, ám most elutasította a bojkott ötletét:

„Jelenleg nincs értelme, a politikai helyzet gyorsan változhat. A játékosainknak óvatosnak kell lenniük, hogy ne engedjenek negatív hangokat a öltözőbe.”

A mexikói kormány biztosítékot adott arra, hogy a világbajnokság alatt minden biztonsági intézkedést megtesznek. Claudia Sheinbaum elnök szerint „nincsenek kockázatok”, a Jalisco régió rendje fokozatosan javul, és a nemzetközi repülőtér forgalma is helyreállt.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.