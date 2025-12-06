Vb: Drámai módon ért véget a magyar válogatott szereplése

A magyar soccaválogatott 1-1-es eredményt követően szétlövésben maradt alul Németország ellen a világbajnokság negyeddöntőjében.

A magyar csapat villámrajtot vett a nyolcaddöntőben, hiszen Fekete Olivér korai góljával már a mérkőzés elején megszereztük a vezetést. A csapat sokáig remekül tartotta az előnyt, ám egy szerencsétlenül megpattanó lövésből a németek kiegyenlítettek. A folytatásban kiegyenlített mezőnyjáték zajlott, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, de egyik gárda sem tudott felülkerekedni a másikon. A csapatok kevés kockázatot vállaltak, így a rendes játékidő 1–1-es döntetlennel zárult.



Ezt követték a rávezetéses büntetők, ahol a mieink találtak be elsőnek a második párban, a harmadikban viszont egalizáltak a németek, 1-1 rontott büntetőt követően Németország az ötödik körben bevitte a győztes találatot, ezzel befejeződött számunkra a világbajnokság.



Németország–Magyarország 2–1 (1–1, 0–0, 1–0) – szétlövés után

G: Haitz (8.), Fries (40.) illetve Fekete (2.)