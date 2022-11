Vb 2022: Lionel Messi beérte Diego Maradonát, Lewandowski ismét beírta magát a történelemkönyvekbe

Lewandowskié a világbajnokságok 2600. gólja

A lengyelek klasszis támadójának, Robert Lewandowskinak a saját első vb-találata, amelyet Szaúd-Arábia válogatottja ellen (2-0) szerzett szombaton, egyszersmind a 2600. gól a világbajnokságok történetében - írta vasárnapi összefoglalójában a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

Lewandowski csapattársa, Wojciech Szczęsny - a belga Thibaut Courtois és a mexikói Guillermo Ochoa után - a harmadik olyan kapus a katari vébén, aki tizenegyest hárított. A lengyel hálóőr előtt egyetlen honfitársa volt képes hasonló bravúrra világbajnokságon: Jan Tomaszewski 1974-ben két alkalommal is védett büntetőt.

Az argentinokkal szemben 2-0-ra alulmaradó mexikói válogatottban kezdőként szóhoz jutott Andrés Guardado a hatodik játékossá lépett elő, aki öt világbajnokságon szerepelt (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), és a harmadik mexikói Antonio Carbajal és Rafael Márquez mellett.

Az argentinok vezető gólját szerző Lionel Messi 21. alkalommal lépett pályára világbajnokságon, ezzel beérte Diego Maradonát, aki a legtöbbször szerepelt a dél-amerikai ország színeiben. A klasszis futballista egyúttal befogta a nagy elődöt a vébé-találatok számában is, immár neki is nyolc gólja van. Kettejüket a honfitársak közül csupán Gabriel Batistuta előzi meg, aki korábban tízszer volt eredményes. Messi egyszersmind az első helyet foglalja el a vébéken gólpasszal szolgálók örök-világranglistáján azzal, hogy immár öt világbajnokságon jegyez gólt megelőző átadást: egyet adott 2006-ban, kettőt 2010-ben, egyet 2014-ben, kettőt 2018-ban és - eddig - egyet 2022-ben. A sztárfutballista világelső abban a mutatóban is, amely az ötvenes gólhatárt évente, a klubszínekben és a nemzeti válogatottban együttesen elért labdarúgókat rangsorolja. A jelenleg a Paris Saint-Germaint erősítő argentin sztárnak kilenc olyan éve van, melynek során - minden sorozatot figyelembe véve - legalább félszáz alkalommal talált be a riválisok kapujába, legjobb esztendejében, 2012-ben például 91 alkalommal.

E listán a portugál Cristiano Ronaldo a második, aki hét ízben küzdötte le a félszázas határt (legjobb esztendejében, 2013-ban 69 gólt szerzett). A sorban ötödik helyre jött föl a tavaly 51 gólos Kylian Mbappé, aki szombaton mindkét francia gólt szerezte. A második találatával 2022-es összproduktuma 50 gólra hízott, ebben az évben ő az első, aki erre képes volt. Az "ötvenesek" között a harmadik hely Lewandowskié, aki háromszor is eljutott eddig (legjobb évében, 2021-ben 69 gólt szorgoskodott össze) - írta az IFFHS.

