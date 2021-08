Vass Ádám: „Nem gondoltam, hogy bűnbak leszek!”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Félénk, de őszinte, a véleményét mindig felvállalja, mégis beáll a sorba – az ellentmondások csak látszólagosak, Vass Ádám mindig is tudta, mit akar. Az egykori olaszországi légióssal beszélgettünk a Fradiról és az MTK-ról, valamint a karrierjét meghatározó kiállásról, amikor az U21-es válogatott csapatkapitányaként nem hagyta szó nélkül, hogy egyesek nem játszanak győzelemre.

– A kolozsvári időszakot nevezhetjük fordulópontnak a karrieredben?

– Életem első fordulópontja a jó tíz évvel ezelőtti, Wales elleni U21-es Eb-selejtezőmérkőzés volt, amikor megelégelve a tapasztaltakat, a nyilvánosság előtt megjegyeztem, úgy érzem, nem tett meg mindenki mindent a győzelemért. Onnantól fogva a válogatott közelébe sem kerültem, pedig senkit sem gyanúsítottam meg konkrétan semmivel.

– Pedig akadt játékostársad, aki bevallotta, felhívták, hogy játsszon vereségre. Te ugye kiálltál, felvállaltad a véleményed, nem akartál egy ilyen horderejű ügyet elkendőzni, mégsem hősként kerültél ki belőle, hanem bajkeverőként. Hogyan éli meg ezt egy húszas évei elején járó fiatalember?

– Borzalmasan. Nagyon fájt. A testvéreim tudnák megmondani, mennyire. Bár én próbáltam azt mutatni, nem bánt, belül igencsak gyötört. Annak örülök, hogy nem ment a teljesítményem rovására, mert amúgy kettétörhette volna a pályafutásomat. Nem igaz persze, hogy teljesen félre tudtam tenni, de olyan nagyon nem befolyásolta a teljesítményemet. Olyan intenzív volt szerencsére az olaszországi futball, hogy nem maradt időm ezen rágódni, meg talán elég erős is voltam lélekben. Sokáig cipeltem mindenesetre a fájdalmat. Magamnak is azt mondogattam, nem bánt, ugyanakkor tudtam, nagyon is. Az pláne rosszul esett, hogy onnantól fogva a bő keretbe sem hívtak, felnőtt szinten sem, noha Olaszországban játszva erőm teljében voltam, mondhatni pályafutásom csúcsán. Nem vártam, hogy hősként kezeljenek, de hogy bűnbak leszek, arra végképp nem gondoltam. Nekem akkor azonban teljesen természetes volt, hogy elmondom, amit tapasztaltam, mert akkor is azt gondoltam, a válogatott mez szent és sérthetetlen. Ebből lett aztán az, hogy én miért gyanúsítgatok meg másokat alaptalanul, miközben neveket egyszer sem említettem, utólag meg ugye kiderült, nem is volt alaptalan.

– Lehet, hogy azután már féltek is tőled idehaza a klubok? Hogy a Vass Ádám egy túlságosan is szókimondó gyerek, nem hiányzik nekünk a szembenézéssel járó őszinteség.

–Könnyen lehet, ettől még nem értem, hogy lehet az őszinteség hiba.Nézem az olimpiát, és látom, hogyan küzdenek a sportolók az országukért, ami előtt elismeréssel adózunk, ehhez képest én, aki nem tudtam elviselni, hogy valaki címeres mezben nem tesz meg mindent, simlizik, bajkeverő lettem azzal, hogy ezt kimondtam. De hát én mindig éltem-haltam a válogatottért, úgy gondoltam, ennél nagyobb megtiszteltetés nem járhat egy sportolónak. Mindemellett pedig, aki ismer és dolgozott velem, tudja, mindig lehet rám számítani. Meglehet, szókimondó vagyok, de mindig a jobbá válás szándéka vezet, ez visz előre. Sosem bombáztam negatív üzenetekkel a csapattársaimat, mindig az vezérelt, hogyan lehetnénk jobbak. Ha azt éreztem, lehetnénk jobbak, mégsem teszünk érte, annak hangot adtam. De sosem értettem, miért kéne a lovakat visszafogni. Tudják rólam, a pályán mindig mindent megpróbáltam megtenni a győzelemért, miközben vállalom a véleményem. Ezzel együtt könnyen kezelhetőnek gondolom magam, alkalmazkodónak, mindenhol beálltam a sorba, tettem a dolgom. Az igaz, hogy nem akarok soha megelégedni, de hát ez hajtott minduntalan.

A teljes interjú elolvasható a bunteto.com oldalon, ide kattintva.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Hol folytatja Lionel Messi? Ide kattintva elérhető miden opció, most érdemes fogadni!