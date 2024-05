Vasas-Haladás: sietve menvén, ki ezért, ki azért

Mindenki ment előre a sikerért, hajtós, brusztolós összecsapás volt, rengeteg harccal, küzdelemmel.

Az egyik szemünk sír, a másik nevet, ha a Vasas-Haladás meccsre gondolunk.

A Vasas a feljutásért, a Haladás az életben maradásért küzd jelenleg napról-napra az NB II-ben.

A másodosztály 32. fordulójának záró meccsén, ha győz az angyalföldi alakulat, feljutó helyre lép fel, a szombathelyiek viszont még akár ki is eshetnek. Ennek megfelelően zajlott a mérkőzés a két csapat közé, melyre leginkább a kapkodás volt jellemző.

A 17. percben Tóth még kihagyott egy büntetőt - melyet azért kapott meg, mert Jagodics buktatta -,ám az első félidő derekán Doktorics révén csak megszerezték a vezetést a hazaiak. Ezután pedig a Haladás mintha eggyel feljebb kapcsolt volna, de csak még nagyobb lett a kuszaság, a kapkodás. Kaput nem találtak el ettől függetlenül.

Bár voltak olyan hírek, hogy a szombathelyi labdarúgók tiltakozásként az 5. percben le akartak vonulni a pályáról, ez azonban nem történt meg, sőt.A második félidő sem lett jobb, de rosszabb se – a kapkodás, a sietség miatt csúszott sokszor hiba egy-egy lendületes akcióba is akár, de ahhoz képest, hogy az első negyvenöt percben a kapukig alig-alig jutottak el a csapatok a második félidőben akadtak nagy helyzetek is.

Összességében megérdemelten győzött egy góllal, csak egy góllal a Vasas (1–0), mely így újra 2. a tabellán. A Haladásnak pedig csak minden jót tudunk kívánni!