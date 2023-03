Vasas: a sportigazgató elárulta, van-e visszaút Feczesinék számára!

"Ez részben üzenet is volt a keret többi tagja számára, hogy itt vezéráldozatok is lehetségesek!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Amint arról a nap folyamán már beszámoltunk, a Vasas FC vezetése úgy döntött, nem menesztik Kondás Elemért a csapat kispadjáról, továbbra is bíznak a vezetőedzőben.

Nagy Miklós, a klub sportigazgatója kedd délután ezt az M4 Sport műsorában is megerősítette, hozzátéve, nem csak Kondás felelős a jelenlegi helyzetért.

“Végiggondoltuk a dolgokat, mérkőzést követően nem szeretünk komoly döntéseket hozni, hiszen a mérkőzések hatása alatt ez nem lenne a legjobb. Nem is volt ez szándékunk, volt időnk gondolkodni az elmúlt másfél napban, azt a döntést hoztuk, hogy nem váltunk most vezetőedzőt. Hogy mi a jó döntés, azt nagyon nehéz most megmondani, majd az idő választ ad rá. Nyilván, egy adekvát döntés lett volna, ha most váltunk, hiszen válogatott szünet következik, sikertelen a csapat, de nem gondoltuk azt, hogy egyedül Kondás Elemér nyakába kellene varrni a problémákat” - mondta a sportigazgató az M4 Sportnak, aki szerint a csapatnál nem tudásbeli deficit van, hanem inkább mentális problémák.

Nagy Miklós azokat a pletykákat is cáfolta, miszerint felmerült Csizmadia Csaba neve Kondás menesztése esetén.

„Nem tárgyaltunk Csizmadia Csabával. Ezeket a híreket én is hallom, de nem foglalkozom velük. Már a mérkőzés előtt is hallottam, hogy gyakorlatilag megvan az új vezetőedző, én alapvetően nem akartam tárgyalni senkivel, a meccset megelőzően sem. Nem tudtam volna Kondás elemérre úgy kommunikálni, ha közben mással tárgyalok, korrektül igyekeztünk eljárni, nem készítettünk elő semmilyen edzőváltást” – szögezte le Nagy, aki azt is elmondta, amikor kedd délelőtt bement az öltözőbe közölni a hírt a játékosokkal, nem boldog arcokkal találkozott.

„Amikor bejelentettem, nem boldog arcokat láttam az öltözőben, de ezek az arcok már előtte sem voltak boldogok. Ha bárki a játékosok közül arra apellált volna, hogy itt most edzőváltás lesz, akkor rossz úton járt, nem hinném, hogy a játékosnak ezzel kellene foglalkoznia, hanem mindig a maximumot kellene teljesítenie. Profi játékosokról van szó, úgyhogy ez egy üzenet is volt, nem tehetjük a terhet egyedül Kondás Elemér vállára.”

Szóba került a nemrég az első csapatból kitett Feczesin, Radó, Márkvárt hármas helyzete is.

"Ugyanúgy be lehet kerülni a keretbe, mint ahogy ki. Akár ők is visszakerülhetnek. Figyeljük őket, nagyon jól álltak bele a munkába a tartalékcsapatnál. Természetesen ki is kerülhet bárki, úgyhogy ez részben üzenet is volt a keret többi tagja számára, hogy itt vezéráldozatok is lehetségesek, hogyha úgy ítéli meg a vezetőedző, vagy ha azt látjuk, hogy ez a csapat érdeke."

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Észtország mérkőzésen a hazaiak győzelme 1.40, a döntetlen 4.35, a vendégsiker 7.50-szeres szorzóval fogadható.(x)