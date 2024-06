Vasas: a kirúgott Ferenczi István durván kiosztotta Geráékat!

Az elküldött erőnléti edző a februárban érkező trénert és segítőjét okolja, hogy elúszott a feljutás.

Gera Zoltán, a Vasas vezetőedzője az elmúlt héten a klub honlapjának adott interjújában elmondta, úgy határozott, hogy új erőnléti edzővel vágnak neki a következő idénynek, azaz Ferenczi István távozik a posztjáról.

Az angyalföldiek trénere úgy fogalmazott, a döntés kizárólag szakmai, számára roppant fontos a játék dinamikája, az új idényben pedig ezen a szinten is szeretnének emelni.

A kirúgott Ferenczi most a sportal.hu-nak adott interjút, amelyben nem kertelt, alaposan kiosztotta Gerát és segítőjét, Csizmadia Csabát is.

"Furcsa és egyben felháborító a szakmaiságra hivatkozni, sőt Gera Zoltán és segítője, Csizmadia Csaba nem mondhatják, hogy jól vagy rosszul végeztem a munkám, mert nem is nagyon ismernek. Az edzőváltásnál, vagyis február végén kezdődtek a problémák. Onnantól kezdve éreztem a mellőzést, éreztem, hogy semmilyen szerepem nincs a játékosok felkészítésében. Olykor megkérdeztek ugyan a heti felkészítés menetéről, de igazából nem érdekelte őket a véleményem" - kezdte a Sportálnak Ferenczi, aki szerint a mért adatok egyértelműen mutatták, hogy a játékosok fizikai szintje drasztikusan visszaesett, s ez nemcsak a számokban, hanem az eredményességben is érzékelhető volt.

"Jeleztem a problémát Nagy Miklós sportigazgatónak, de a vezetőedzőnek is szóltam, utóbbit azonban nem érdekelték az adatok. Annak ellenére sem, hogy Nagy Miklós egyeztetett Gera Zoltánnal. A korábbi vezetőedző, Desits Szilárdnál végzett edzésmunkát harminc-negyven százalékkal lerövidítette az új edzőpáros, és áprilisra odáig süllyedtünk, hogy a Tiszakécske elleni mérkőzésen három játékos is görcsöt kapott a pályán. Elképesztő" - mutatott rá az egykori kilencszeres válogatott labdarúgó.

Ferenczi szerint a tavaszi szezon második felében sok játékos jelezte, kevesli az edzésmunkát, de az edzőpárosnak szintén nem tűnt fel, hogy többen maguktól, mindennemű szakmai tapasztalat nélkül próbáltak meg konditeremben visszaszerezni valamit a fizikai állóképességükből.

„Az idény után a záróbanketten a tulajdonosi kör jelezte, nem tetszik a folyamat, ami a csapatnál történt a tavasszal, ezért másnap Gera Zoltán, Csizmadia Csaba, Nagy Miklós sportigazgató, a tulajdonosi kör és én megbeszélésre voltunk hivatalosak. Valójában ez egy szembesítés volt az edzőpáros állításai és az általam bemutatott dokumentumokban szereplő számok, adatok, mérési eredmények között. Kellemetlen megbeszélés volt, de remélhetőleg kellemetlen helyzetbe is hoztam a két edzőt, mert mindenben igazam volt" - mondta Ferenczi, hozzátéve, feljutás esetén automatikusan meghosszabbodott volna a szerződése, így viszont ő itta meg a levét az ügynek, amit nem tart igazságosnak.

"A szembesítés másnapján Gera Zoltán odaállt a tulajdonosi kör elé, hogy aludt egyet a történtekre, és semmiképpen sem hajlandó velem tovább dolgozni, majd közölte, válasszanak, ő és Csizmadia Csaba, vagy én maradok a klubnál. Mivel szerződésem nem volt, gazdasági megfontolásból az edzőpáros maradt, vagyis szó sincs semmiféle szakmai döntésről. Jó lenne, ha a két edző tökös gyerek lenne végre, és úgy is dolgozna, ahogyan kommunikál. Valójában nem érdekel, ki az edző, csak a munka, munka, munka. Ebben hiszek. Meg a Vasasban hiszek, és ha ártanak ennek a klubnak, képes vagyok bárkivel szembeszállni. Mostantól nem is szeretnék többet foglalkozni ezzel a két emberrel, és a kialakult helyzettel, de ha továbbra is az igazság elferdítésével próbálkoznak biztosan nyilvánosságra hozom a dokumentumokat, amelyek az igazamat támasztják alá" - zárta Ferenczi.