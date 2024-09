Vas Gábor elhagyta a válogatott táborát

Hivatalos oldalán közölte a Paks.

Vas Gábor debütálás sajnos így még biztosan várat magára.

A játékos a szerdai edzés után fájdalmat érzett jobb combhajlítójában, majd a tesztek és a csütörtöki MRI-vizsgálat sem szolgált jó információkkal, így huszonegyéves labdarúgónak sérülés miatt el kellett hagynia a tábort.

„Minimális beszakadás keletkezett a jobb combhajlítómon, így ez most sajnos gyorsan véget ért. Nagyon jó volt a táborban, és remélem, a következőre is kivívom a helyem, ami már jobban sikerül majd. Most otthon elkezdjük a rehabilitációt, aztán ugyanolyan keményen edzem és csinálom tovább a dolgom, mint eddig” - nyilatkozott Vas hazafelé tartva.