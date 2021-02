Várhidi Péter: „Nem gyanúsítom a játékosaimat!”

Nem csillapodik a hangulat Kaposváron. Az NB II-es együttes 2–0-ra vezetett a Magyar Kupa szerdai játéknapján az NB III-as Tállya otthonában, ám végül 5–3-ra kikapott. A találkozót követően a Rákóczi vezetése és a szakmai stáb közleményben határolódott el a csapat teljesítményétől, egyben jelezte, hogy a Szerencsjáték Zrt.-nél és az MLSZ-nél is vizsgálatot kezdeményez a mérkőzéssel kapcsolatban. A sportofgodással is foglalkozó vállalkozás időközben meg is nézte, hogy volt-e valami szokatlan a meccsel kapcsolatban, de semmi ilyet nem találtak. A cég arról informálta a Nemzeti Sportot, hogy a meccsre 95 ezren fogadtak, de nem volt olyan opció, amely szerint a félidőben a vendégek vezetnek, majd a végén a hazaiak nyernek. (Más kérdés, hogy ez az esemény, vagyis hogy a félidő V, a vége H, más irodáknál megtalálható volt és az élő fogadásokban 0–2-nél csillagászati összeget fizetett annak, aki eltalálta.)

Közben pedig Kaposváron edzésre gyülekeztek a labdarúgók, hiszen az élet nem áll meg és vasárnap létfontosságú meccset játszik a Rákóczi a Csákvár ellen, ám erre nemcsak a zord időjárás miatt nem tud a szokott módon készülni a csapat.

– Beszélgettünk… – mondta Várhidi Péter arra a kérdés, hogy miként zajlott a csütörtöki foglalkozás. – Amúgy se nagyon lehetett volna pályára lépni, de most talán ez volt a legfontosabb.

Az NB III egyik kiesőjelölt csapata volt az ellenfelük. Gondolom nem érezte a találkozó előtt, hogy itt még baj is lehet.

– Ugyan! Minden úgy zajlott, ahogy ez lenni szokott. Átbeszéltük az öltözőben a taktikát, minden részletet egyeztettünk. Semmi felőjele nem volt annak, hogy a második félidőben zűrzavar lesz a pályán.

Két góllal vezetett a csapata egy szerényképességű ellenféllel szemben. Nem lehet, hogy a játékosai elhitték, hogy ennek már vége van?

– Biztos ez is benne volt. Láttam én is, hogy nevetgéltek, sarkalgattak, szórakoztak a pályán, aztán hirtelen kaptak két gólt a szünet után. Persze, ha úgy gondolták, hogy ennek a találkozónak már vége van, akkor sem kaphattak volna négy gólt tizenkét perc alatt egy NB III-as csapattal szemben. Én csak szakmailag tudom számonkérni a csapatot, nem gyanúsítom a játékosokat semmivel, ez nekik is elmondtam.

Ez szép dolog, de ettől még most a Kaposvár lett a „tippmixes” csapat…

– Tudom, ezt kell most nekünk legyőzni. Ez már nemcsak az én érdekem, hanem a játékosoké is.

Mit látott a csütörtöki találkozáskor a játékosain?

– Mindegyik maga alatt van. Rövid időnk van arra, hogy túltegyük magunkat ezen az egészen és Csákváron ugyanúgy teljesítsünk, mint eddig. Ez a csapat mindig mindent megtett a sikerért. Eljöttünk a kieső helyről és ha a járvány nem befolyásolja döntően három meccsünket, akkor most a középmezőnyben vagyunk.

Mit szóltak a futballisták a klub közleményéhez?

– Megviselte őket… Alaptalannak érzik, de mi is abban bízunk benne, hogy végül kiderül, semmiféle manipuláció nem történt a találkozón, de elmondtam a futballistáknak, hogy aki látta az eredményt, aztán megnézte a meccs történéseit, az szinte mind erre gondolt.

És aki megnézi, hogy mi történt Tállyán az azt látja, hogy a 65. percben, amikor már 4–2 volt a hazaiaknak, akkor hármat cserélt.

– Ebbe nem kell belemagyarázni semmit. Szerettem volna frissíteni a csapatot, mert hittem benne, hogy nem ment el a találkozó.