Varga Roland: az MTK a legjobb választás

Ahogyan a Goal is beszámolt róla Varga Roland egy játékoscsere keretein belül az csapatába szerződött. A 30 éves futballista hat év után távozik az Üllői útról, most az új klubja hivatalos honlapjának nyilatkozott arról, hogy miért a kék-fehéreket választotta.

"alóban sok megkeresésem volt az elmúlt hetekben, így volt választási lehetőségem. Mindenkit meghallgattam, de az első pillanattól kezdve azt éreztem, számomra most az MTK a legjobb választás. Döntőek voltak a Polyák Balázzsal történt egyeztetések, mert az általa felvázoltak voltak számomra a legmeggyőzőbbek, és rajta éreztem leginkább azt, hogy tényleg engem akarnak. Eldöntöttem, hogy olyan helyre igazolok, ahová tényleg szívesen megyek, számomra most ez minden egyéb szempontot felülírt, úgyhogy rendkívül motiváltan várom a közös munkát" - mondta a válogatott labdarúgó az mtkbudapest.hu-nak.

Varga számára nem lesz ismeretlen a közeg, hiszen korábban játszott az MTK utánpótlás csapatában, mielőtt Olaszországba, a Bresciába igazolt volna. 2015 óta a futballistája, a zöld-fehérekkel hat év alatt három magyar bajnoki címet, valamint ugyanennyi MK győzelmet szerzett.

A támadó optimistán nyilatkozott új csapatáról, amelyben szerinte fontos szerep juthat számára a tavaszi szezonban.

"-Azért is választottam az MTK-t, mert olyan stílust képvisel a jelenlegi együttes, amiben reményeim szerint én is fontos szerepet kaphatok, és amihez én is hozzá tudok tenni. Fiatal csapatról van szó, minőségi légiósokkal, úgy látom, ez a kombináció sikeresen működik" - mondta Varga.

