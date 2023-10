Varga gurított, Sallai bombázott; győzelem a szerbek ellen a Puskás Arénában is

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

2-1-es győzelemmel zárult a Magyarország-Szerbia Európa-bajnoki-selejtező a Puskás Arénában. A válogatott nem omlott össze az egyenlítő találat után, a kezdőrúgás utáni első támadásból újra magukhoz ragadták a vezetést Marco Rossi fiai. A győzelem azt is jelenti, hogy jelenleg csoportelső a magyar válogatott.

A kezdőrúgás után az első öt percben nagy iramot diktált a magyar válogatott, a letámadások eredményeképpen sokszor tudtunk megindulni a jobb és bal szélen is. A szerbek a kezdeti sokkból csak a hatodik percben ébredtek fel, pár pillanatig a magyar kaput is tudták veszélyeztetni. A 15. percben először a vendégeknek sikerült feltörni a védelem jobb oldalát, azonban a kapu elől még tisztázni tudtak Marco Rossi emberei. A kontrából azonban már a magyarok veszélyeztettek. Szoboszlai pár csellel eljutott egészen a tizenhatosig, majd Negónak adta át a labdát, azonban a hetes számú játékos lövését blokkolták.

A szerbek egy Szoboszlai-szöglet után tudták felgyorsítani játékukat és pillanatok alatt mentek át védekezésből támadásba. Zsivkovics a magyar védelem bal oldalán iramodott meg a játékszerrel, de nem adott tökéletes labdát a vele felfutó Mitrovicsnak, így Dubisz a kapuból kiugorva menteni tudott.

A 21. percben végül sikerült megtörni a szerbeket, a széleken való beindulások eredményesek lettek. A jobb oldalon indult meg Nego – már sokadik alkalommal – és vitte a hosszan kapott labdát egészen a tizenhatoson belülre. Hat méterről szépen centerezett középre Vargának, aki nem habozott, a kapu bal oldalába gurított. 1-0

Kisebb védelmi megingás következett be fél óra játék után. Az első esetnél Szalai adott haza félpályáról egy rövid passzt Dibusz fele, a szemfüles Mitrovics pedig elhúzta a magyar hálóőr mellett a labdát, azonban a visszaérkező védők miatt gólt nem tudott szerezni. A szöglet után végül a magyarok védelmi is összedőlt. Zsivkovics beadásánál a berobbanó Pavlovics csúsztatta meg a labdát, így a hosszúban kötött ki a játékszer, Dibusz mozdulni sem tudott. 1-1

A válogatott azonban igen hamar visszaszerezte a vezetést. A középkezdés utáni első támadásnál Nego adta be a 17 méteren lévő Sallainak a labdát, majd a Freiburg játékosa nem hezitált elvállalta. A 26 esztendős támadó bombagólt lőtt a bal felsőbe. 2-1

A fordulás után a szerbek két cserével átálltak a háromvédős rendszerre. Az 50. és az 52. percben kicsit ráijesztettek a Puskás Aréna közönségére, azonban előbb Mitrovics, utóbb Tadics volt lesen egy érvénytelen találatot megelőzően.

A 67. percben Varga duplázhatott volna, Szalai bal oldali beadás után a léc tetejét találta el a Ferncváros támadója. Ha pontosabb a 10 méterről érkező fejes Milinkovics-Szavicsnak esélye sem lett volna. Húsz perccel a játékidő vége előtt újból a szerbek ideje jött el. Egy szöglet után Tadics, majd a kipattanóból Pavlovics találta el a jobb oldali kaufát. Egy perccel később már újból a válogatott szerezhetett volna gólt, Sallai labdájára érkezett tökéletesen a jobb oldalt felfutó Bolla. A légiós játékos öt méterről ziccerben a kapufa mellé lőtte a játékszert.

A mérkőzés végén többször is kettészakadt a pálya, a hazai és a vendég kapunál is voltak lövések. A hosszabbítás utolsó perceiben hatalmasat kellett védenie Dibusznak, Tadics bal oldali szabadrúgása után ugrott a legmagasabbra Milenkovics, de a magyar hálóőr bravúrral hárított. Egy perc múlva a szögletnél is tökéletesen mozdult ki az FTC csapatkapitánya. A védések azt jelentették, hogy nem született több gól a találkozón, győzött Magyarország.

A válogatott jelenleg a G-csoport első helyét foglalja el 13 ponttal, míg Szerbia egy meccs hátrányban és három ponttal lemaradva a második pozícióban van.