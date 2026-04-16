Hiába a három gól, Varga Barnabás és az AEK drámai búcsút vett Európától

Pokolian nehéz este elé nézett a Varga Barnabással a kezdőben felálló AEK Athén a Konferencialiga-negyeddöntőjének visszavágóján, ugyanis háromgólos hátrányt kellett volna ledolgoznia a Rayo Vallecano ellen.

Lendületesen és eseménydúsan indult meccs, amelynek első perceiben inkább a spanyol együttes volt aktívabb. A 10. percben Jorge de Frutos került helyzetbe, a vendégek csatárának lövése azonban centikkel elkerülte a kaput, így a hazaiak kapuját őrző Thomas Strakosha fellélegezhetett.

Azonnal válaszolt az AEK: a 11. percben Lazarosz Rota beadása után a magyar csatár fejelt, de a labda lekerülte kaput. A következő percben viszont már megszületett a vezető találat: egy bedobást követően Zini kapta meg a labdát, átjátszotta védőjét, majd a hálóba vágta a labdát, megszerezve ezzel a vezetést a görögöknek (1–0).

A folytatásban is az AEK maradt lendületben, miközben a Rayo kényszerű cserére szorult: a 27. percben García nem tudta folytatni a játékot, helyére a gyors szélső, Pacha érkezett. Nem sokkal később Marin próbálkozott távolról egy erős lövéssel, ám a vendégek kapusa hárítani tudott.

A 30. percben Zini villant, remekül készített le egy labdát Kutesának, aki azonban nem találta el jól a labdát, így Batalla könnyedén védett. A 36. percben aztán újabb fordulóponthoz érkezett a mérkőzés: az AEK büntetőhöz jutott, amelyet Marin magabiztosan értékesített, megduplázva csapata előnyét (2–0).

Az első félidő összképe alapján az AEK Athén rendkívül hatékonyan futballozott, kihasználta helyzeteit, és megérdemelten vonulhatott kétgólos előnnyel a szünetre. A remek első félidő után ott folytatta az AEK Athén, ahol abbahagyta, az 51. percben Zini ismét villant: egy látványos, lendületes megmozdulás végén újra betalált, ezzel már háromgólosra növelve a hazaiak előnyét (3–0).

A Rayo Vallecano azonban nem adta fel, és bár sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani, a 60. percben kihasználta az első igazán nagy lehetőségét. Egy pontos, mélységi indítást követően Palazón lépett ki ziccerben, és higgadtan értékesítette a helyzetet, ezzel pedig ismét a spanyolok álltak továbbjutásra (3–1).

A válasz nem sokat késett: az 65. percben ismét a hazaiak veszélyeztettek, Rota beadása után Zini visszaállíthatta volna a háromgólos különbséget, ám kimaradt a helyzet. Az AEK továbbra is kontroll alatt tartotta a találkozót, míg a Rayo egy-egy kontrából próbálta csökkenteni a különbséget, így a mérkőzés hajrájára is nyílt maradt a küzdelem - újabb gól viszont nem született, így Varga Barnabás és az AEK elbúcsúzott Európától.

