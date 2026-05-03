A görög élvonalbeli bajnokság rájátszásának harmadik fordulójában rangadóra került sor Athénban, ahol az éllovas AEK a Panathinaikosz vendégeként lépett pályára. Az AEK kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott a magyar válogatott támadó, Varga Barnabás, aki már a találkozó elejétől aktív szerepet vállalt a vendégek támadójátékában.

A mérkőzés előtt tovább nőtt a nyomás az AEK-n, ugyanis a PAOK győzelmet aratott az Olympiakosz ellen, így a tabella élén álló sárga-feketék előnye csökkent. Az AEK 66 ponttal várta az összecsapást, mögötte pedig két üldöző is 61 ponttal állt, így a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságúvá vált a Panathinaikosz elleni idegenbeli találkozó. A vendégek számára egyértelmű volt a cél: újabb lépést tenni a bajnoki aranyérem felé.

Ennek megfelelően az AEK lendületesen kezdte a mérkőzést. A 12. percben Zini került helyzetbe egy bedobást követően, a lecsorgó labdát kapásból tűzte kapura, ám a hazaiak kapusa, Lafont hatalmas reflexmozdulattal hárított. Négy perccel később ismét az AEK veszélyeztetett: Zini ezúttal szabadrúgásból próbálkozott mintegy harminc méterről, lövése azonban kevéssel a jobb felső sarok mellé szállt.

A 17. percben újabb komoly lehetőséghez jutottak a vendégek, ráadásul emberelőnybe is kerültek. Varga Barnabás remek ütemben ugratta ki Zinit, akit Hernandez a tizenhatos előterében buktatott. A játékvezető azonnal piros lapot mutatott fel a hazai védőnek, döntését pedig a VAR-vizsgálat is megerősítette.

A szabadrúgást Marin végezte el a 20. percben, lövése a sorfalban akadt el, az ismétlésnél pedig Koita próbálkozása egy védőn megpattanva a jobb kapufáról vágódott ki. A szöglet után Moukoudi is veszélyeztetett, de lövése elkerülte a kaput.

Az AEK a folytatásban is dominált emberelőnyben. A 29. percben Moukoudi fejese után ismét Lafont bravúrjára volt szükség, a hazai hálóőr nagy vetődéssel ütötte ki a földre pattanó labdát, megakadályozva a vendégek vezető találatát.

A 39. percben azonban a Panathinaikosz is jelezte, hogy emberhátrányban sem mondott le a támadásokról. Kyriakopoulos futtából érkezett egy keresztbe passzolt labdára, majd az előtte álló védő lába alatt lőtte el a labdát, ám az AEK kapusa bravúros lábbal védéssel hárítani tudott, megőrizve a gól nélküli állást.

A második félidőre is a pályán maradt Varga Barnabás, aki rögtön a játékrész elején közel került a gólszerzéshez. A 47. percben egy remek indítás után indulhatott volna meg a kapu felé, azonban a labda egy leheletnyivel hosszabbnak bizonyult, így a hazai kapus még időben felszedte előle.

Az AEK továbbra is fölényben futballozott emberelőnyben, az 55. percben pedig óriási lehetőség maradt ki. Varga kiváló kiugratást kapott, szépen fordult le védőjéről, ám a ziccer végén a kapusba lőtte a labdát.

A Panathinaikosz ritkán jutott el helyzetig, de amikor igen, veszélyes próbálkozásokkal jelentkezett. Tetteh távoli bombája jócskán a kapu fölé szállt, míg a 62. percben Marin távoli, pattogó lövését ütötte ki a hazai hálóőr.

Az AEK mezőnyfölénye a hajrában is megmaradt, azonban a vezető találat továbbra sem akart megszületni. A 78. percben Koita eresztett meg egy erőteljes lövést, amely kevéssel a bal kapufa mellett suhant el. Egy perccel később már komolyabb dolga akadt a Panathinaikosz kapusának, Joao Mario léc alá tartó próbálkozását kellett bravúrral hárítania.

A hazaiak a végjátékban is veszélyeztettek. A 84. percben Bakasetas lövését még védte az AEK kapusa, a kipattanót azonban azonnal középre tették, ahol Calabria szinte kihagyhatatlan helyzetbe került, de nem tudott élni a lehetőséggel. A hosszabbításban ismét Bakasetas lépett ki ziccerben, ám jó helyzetből a kapu mellé lőtt.

A találkozó végül gól nélküli döntetlennel zárult. Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, gólt ugyan nem szerzett, de csapata egy újabb ponttal közelebb került a bajnoki címhez, és továbbra is kedvező helyzetből várhatja a hajrát a görög aranyéremért folytatott versenyfutásban.

