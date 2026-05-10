Varga Barnabás hathatós közreműködésével győzött, és megnyerte a bajnokságot az AEK Athén!

Az első félidő igazán nagy helyzetet nem hozott, hazai oldalról Pereyra és Aboubakhar lőhetett volna gólt, vendég részről pedig Tetteh és Pantelidis ígéretes kísérlete kerülte el a kaput. Kis híján magyar gólnak örülhettünk a játékrész hosszabbításában, ám Varga Barnabás gólját les miatt elvette végül a VAR.

A második félidőt a Panathinaikosz kezdte jobban, a 63. percben pedig a vezetést is sikerült megszerezni, egy hazai szöglet utáni kontra végén Cerin lőtt a felsőlécre, a kipattanóra azonban Tetteh csapott le, és juttatta előnyhöz a vendégeket, 0-1. Az AEK azonban nem adta fel, és tíz perccel később egy Jovicsról lepattanó labdát zúdított a kapuba Zini, 1-1. A hosszabbításban aztán jött a slusszpoén: egy beívelés után Jovics fejelte maga mögé a labdát, ahol teljesen üresen érkezett Joao Mario, aki belőtte a győztes gólt a hazaiak számára, 2-1.

Varga Barnabás végigjátszotta a találkozót, és ezzel a győzelemmel, valamint az Olimpioakosz - PAOK meccs döntetlenjével az AEK Athén 2023 után megnyerte a bajnokságot!

