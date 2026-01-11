Varga BarnabásAEK Athén
Így mutatkozott be Görögországban Varga Barnabás! + videó

Az AEK Athén 1-1-s döntetlent játszott az Arisz Szaloniki otthonában a görög bajnokság 16. fordulójában vasárnap este. Varga Barnabás csereként mutatkozott be az athéni klub színeiben. Mutatjuk a részleteket!

A bajnoki gyors gólváltással kezdődött, a fővárosiak szerezték szerezték meg a vezetést Aboubakary Koita révén a nyolcadik percben, három perccel később pedig Fredrik Jensen egyenlített. 

Több gól már nem született a mérkőzésen, azonban magyar szempontból így is történt egy megemlítendő pillanat, ugyanis a 66. percben a Ferencvárostól igazolt Varga Barnabás is beállt csereként, ez volt a 31 éves támadó első mérkőzése új klubja színeiben. A magyar válogatott csatár a Sofascore-tól 6,5-ös osztályzatot kapott a találkozót követően. 

Varga Barnabás első pályabejárása:

Az AEK bemelegítése:

Fotókon Varga első pályára lépése:

