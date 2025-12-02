„500 millió eurót költöttek, és katasztrofális szezont futnak” – kezdte a Liverpool-lal kapcsolatos kritikáit egy müncheni nyilvános eseményen Uli Hoeness, a Bayern München tiszteletbeli klubelnöke, korábbi világ- és Európa-bajnok labdarúgó.

A Bayern évek óta minden átigazolási időszakban lecsap a legkiemelkedőbb német tehetségekre, ám idén nyáron a Liverpool nyerte a versenyfutást a Bayer Leverkusen támadó középpályásáért, Florian Wirtzért, 100 millió fontot fizetve érte.

A szezon elején arról szóltak a hírek, hogy Wirtz Szoboszlai konkurenciája lehet a Pool középpályáján, ehhez képest Szoboszlai megkérdőjelezhetetlen kulcsemberré vált az Anfielden, a német beilleszkedése pedig – a Liverpool idei szezonjához hasonlóan – akadozik.

Uli Hoeness Wirtz teljesítményéért nemcsak a Liverpoolt és Arne Slot edzői munkáját tette felelőssé, hanem Szoboszlai és Szalah személyét, akiket "önző játékukért" tett felelőssé.

„Véleményem szerint azért van ez, mert csak szupersztárjaik vannak. Mindenki főnök, és nincsenek munkások. Mindig azt szoktam mondani, hogy a Liverpoolnak hamarosan öt labdával kell majd játszania, mert a sztárok nem adják oda egymásnak a labdát. Szegény Florian Wirtz még labdát sem kap, mert [Mohamed] Szalah, [Szoboszlai] Dominik és a többiek mind a sajátjukkal akarnak játszani.”

Hoeness kritikája valószínűleg nem sok port kavar majd a liverpooli edzőközpontban, hiszen a Premier League statisztikái alapján Szoboszlai rendelkezik a legjobb passzpontossággal, és csak Gakpo, illetve a kritika másik célpontja, Szalah alakított ki nála több gólhelyzetet a csapatban.

Wirtz Slot csapatában más szerepkört kapott, mint a veretlenül bajnokká avatott Leverkusenben: kevesebbszer kerül befejező pozícióba, mélyebben játszik, így nem is szerez annyi gólt és gólpasszt, mint korábban. Emellett sokkal nagyobb fizikai igénybevételnek van kitéve az angol bajnokságban, és gyakran heti három mérkőzést is játszania kell. Slot a Sunderland elleni meccs sajtótájékoztatóján is elmondta, hogy Wirtz még nem áll készen heti 270 percnyi futballra.

Hoeness mégis úgy gondolja, hogy „Slot olyasmit ígért Wirtznek, amit most nyilvánvalóan nem tart be: azt, hogy köré építi fel az új Liverpoolt, amelyben ő lehet a 10-es. Ez hülyeség volt. A 7-es mezt kapta, és az új csapat nyilvánvalóan nem Florian Wirtz köré épül. Szörnyen sajnálom Wirtzet, mert a Leverkusenben minden támadás rajta keresztül ment. A Liverpoolban egy félidőben kap öt passzt, és ha kétszer elveszíti a labdát, már rossz értékelést kap.”

Szoboszlai már a harmadik szezonját futja a Mersey-part vörös felén, Wirtz pedig mindössze négy hónapja került új környezetbe – bőven van még ideje bizonyítani a német közvélemény számára. Talán neki sincs mitől félnie, hiszen általában Uli Hoeness szereti a legszélsőségesebb véleményeket megfogalmazni.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.