Váratlan helyen tér vissza a kétszeres világbajnok legenda

Cafu kosaras mezben tér vissza – NBA All-Star Celebrity Game-en szerepel a brazil legenda.

Cafu pályafutása során mindent megnyert a futballpályán – most pedig egy egészen új terepen mutatja meg a tehetségét. Az 55 éves brazil ikon neve meglepetésként bukkant fel az NBA február 15-én rendezett All-Star Celebrity Game résztvevői között, ahol ezúttal kosárlabdával a kezében lép pályára.

Cafu 2008-ban akasztotta szögre a stoplist, egy elképesztően sikeres karrier végén. Kétszeres világbajnokként, valamint Bajnokok Ligája-, Serie A-, klubvilágbajnoki- és több szuperkupa-győzelemmel a háta mögött búcsúzott az aktív futballtól.

Most azonban váratlan sportváltásra szánta el magát, és beáll dobálni az NBA sztárhétvégéjének egyik legszórakoztatóbbnak ígérkező eseményén. A celebek meccsét világszerte közel ötmillió néző követi majd, Cafu pedig nem kisebb nevekkel osztozik a pályán, mint Amon-Ra St. Brown, Keenan Allen vagy Jeremy Lin.