Váratlan fordulat: kihagyhatja a vb-t a címvédő franciák sztárja

Műtét vár a Juventus játékosára, így akár lemaradhat a katari világbajnokságról is.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy Paul Pogba nem szeretné műtétnek alávetni magát legutóbbi meniscus-sérülése miatt, úgy tűnik, mégis beavatkozás vár a francia labdarúgóra.

A 29 éves világbajnok játékos még július végén sérült meg a Juventus egyik edzésén, és már akkor szárnyra kaptak a találgatások a probléma súlyosságával kapcsolatban. Most már olasz források arról számoltak be, hogy elkerülhetetlen lesz az orvosi beavatkozás, amely miatt akár le is maradhat a november közepén kezdődő viadalról.

Ugyanakkor erre a sérülés miatt nem feltétlenül kerül sor, több szakíró szerint 6 hét alatt Pogba már teljes értékű munkát is végezhet, a kérdés csupán az, hogy szüksége van-e a francia csapatnak egy formán kívüli labdarúgóra.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A PSG-Juventus összecsapáson a hazaiak győzelme 1.37, a döntetlen 5.50, a vendégsiker 8.80-szoros szorzóval fogadható. (x)