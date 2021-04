Varane nagyon kell a Manchester Unitednek, de…

A Manchester United nyáron szeretné szerződtetni a Real Madridtól Raphael Varane-t, ám mindenképpen alkudni akar az árából. A spanyolok 60 millió eurót kérnek a játékosért, amit kicsit soknak tartanak az Old Traffordon. Ugyanakkor ragaszkodnak a hátvédhez, aki jól passzol Harry Maguire játékához és ketten együtt alaposan átalakíthatnák a csapat védekezését.

Persze a MU nemcsak egy védőt figyel, hanem a lipcsei Ibrahima Konate-t – őt a Liverpool is vinné –, valamint a Villarealban szereplő Pau Torrest és a Sevilla bekkét Jules Koundét is.

Varane a legrutinosabb és legsikeresebb a felsoroltak közül, hiszen a Real Madriddal összesen 18 trófeát nyert és a francia válogatottal is világbajnok lett. Ráadásul immár harmadik alkalommal környékezi meg a MU, hiszen tíz éve még Sir Alex Ferguson is hívta már, de 2017-ben is megpróbálták szerződtetni.

Varane szerda este nem lép pályára Liverpoolban a BL-negyeddöntőjén, mert a múlt héten pozotív Covid-tesztet produkált. Továbbjutás esetén visszatérhet majd a csapatba és akkor az ötödik BL-sikeréért harcolhat. Ha megszerzi, akkor nehezebb dolga lenne a MU-nak az alkudozásnál, már csak azért is, mert a Realnak nagyon kell a pénz, hiszen a nyáron meg akarja venni Kylian Mbappét a PSG-től, ami nem lesz egyszerű transzfer.

