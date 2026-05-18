Újabb VAR-botrány Angliában: a játékvezetők főnöke elismerte a tévedést!

A Nottingham Forest hivatalos magyarázatot kapott az angol játékvezetői testület vezetőjétől a Manchester United elleni vereséget döntően befolyásoló vitatott jelenet után. Howard Webb, az angol profi labdarúgásban dolgozó játékvezetők munkáját felügyelő szervezet (PGMO) vezetője elismerte, hogy hibás döntés született Matheus Cunha góljánál, amelyet Bryan Mbeumo kezezése előzött meg.

A hétvégi Premier League-találkozón a Manchester United 3–2-re győzte le a Nottingham Forestet az Old Traffordon, ám a mérkőzés egyik legtöbbet vitatott jelenete az 55. percben érkezett. Cunha találata ugyan 2–1-es vezetéshez juttatta a hazaiakat, a gólt megelőző akció során azonban Bryan Mbeumo egyértelműen kézzel vette át a labdát, mielőtt továbbjátszotta volna azt.

A pályán Michael Salisbury játékvezető elsőre szabályosnak ítélte az akciót, majd a VAR-szobában dolgozó Matthew Donohue jelzésére visszanézte az esetet a monitoron is. A videózás után Salisbury továbbra is érvényben hagyta a gólt, ami komoly felháborodást váltott ki a Forest részéről. Az ügyben most megszólalt Howard Webb is, aki személyesen kereste meg a nottinghami klub vezetőségét, és elismerte: a játékvezetői stáb hibázott.

Az Athletic értesülései szerint Webb jelezte a Forest irányába, hogy a helyes döntés az lett volna, ha Salisbury a videózás után megváltoztatja eredeti ítéletét, és érvényteleníti a Manchester United gólját a kezezés miatt. A Nottingham vezetőedzője, Vítor Pereira már a mérkőzés után élesen kritizálta az ítéletet, ugyanakkor hangsúlyozta: megkönnyebbülés számára, hogy csapata korábban már biztosította bennmaradását.

A portugál szakember szerint teljesen egyértelmű volt a szabálytalanság.

„Számomra ez kezezés. Nagyon egyértelmű kezezés. Mégsem vonták vissza a gólt, és szerintem ez a döntés döntötte el a mérkőzést” – mondta a Forest vezetőedzője.

Az eset újra reflektorfénybe helyezte a Premier League játékvezetésének és a VAR működésének problémáit. Az elmúlt idényekben több klub is bírálta a videóbíró-rendszer következetlenségét, és a Nottingham Forest most azon kevés együttesek közé került, amelyek hivatalos formában is visszaigazolást kaptak arról, hogy hibás döntés született ellenük.

