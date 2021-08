Van egy góllövési mutató, amiben Jovetics jobb, mint Messi és Ronaldo

Sztefan Jovetics vasárnap megszerezte első találatát a Bundesligában, amellyel nem akármilyen rekordot állított be.

Történt ugyanis, hogy a montenegrói válogatott első meccsén a Herthában rögtön megzörrentette a hálót; noha végül ez is kevésnek bizonyult a pontszerzéshez a Köln otthonában, Jovetics több elit társaságba került be. Először is a második labdarúgó lett, akinek mind az öt topligában gólt írhattak a neve mellé, korábban Florin Raducioiunak sikerült mindez. Jovetics jegyzett gólt a Fiorentinában, a Manchester City-ben, az Interben, a Sevillában, illetve a Monacóban is, és még mindig csak 31 esztendős. Remek kezdet tehát ez a Monacóból ingyen érkezett éktől, aki négy szezon után hagyta ott a hercegségbelieket.

Emellett pedig már a pályára lépésével csatlakozott egy másik szűk társasághoz, hiszen a Bundesliga, a La Liga, a Premier League, a Ligue 1 és a Serie A gyepét is taposta, akárcsak Christian Poulsen, aki 2011-ben hajtotta végre ezt a tettet. Érdekesség, hogy 2006-08 között a dán is futballozott a Sevillában.

