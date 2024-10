Van Dijk megerősítette, hogy megkezdődtek a tárgyalások a szerződése meghosszabbításáról

Hamarosan eldőlhet a sorsa.

Az utóbbi hónapokban találgatások merültek fel Van Dijk liverpooli jövőjével kapcsolatban, mivel a védő jelenlegi szerződése a 2024-25-ös idény végén jár le. A holland játékos nemrég megerősítette, hogy képviselői tárgyalásokat folytatnak a Liverpoollal egy új szerződésről, de a jövőjéről továbbra is titokzatosan nyilatkozott.

A The Athletic-nek adott interjújában a 33 éves játékos így fogalmazott: "Nyilvánvalóan folyamatban vannak a megbeszélések, de biztosat nem tudok mondani, meglátjuk, mi történik a jövőben. Teljes figyelmem a Liverpoolra irányul, szeretném megnyerni az előttem álló mérkőzéseket és semmi másra nem gondolok. Azt, hogy jövő mit hoz, egyelőre nem tudom. Csak annyit mondhatok, hogy a megbeszélések megkezdődtek, és hamarosan minden kiderül.

"Nagyon jól érzem magam, fizikailag és mentálisan is és élvezem a játékot, ami a legfontosabb. A megfelelő emberekkel folynak a tárgyalások, és amikor eljön az ideje a döntésnek, gondolom, ti (a média) is tudni fogjátok azonnal. De most a teljes elkötelezettségem és figyelmem a Liverpoolra összpontosul, és arra, hogy sikeresek legyünk ezen a szezonban. Az én formám rendben van. Nem szeretnék magamról többet beszélni."