Arne Slot egyértelmű utalást tett arra, hogy Mohamed Szalahnak kell megtennie az első lépést, ha vissza akar kerülni a Liverpool keretébe. Az egyiptomi támadó a Leeds elleni kifakadása után – amikor azt állította, hogy a klub „a busz alá lökte” őt – nem utazott el a csapattal Milánóba, így csak a televízióból nézhette, ahogy társai Szoboszlai Dominik késői büntetőjével 1–0-ra legyőzik az Intert a Bajnokok Ligájában.

A mérkőzés után Slot Clarence Seedorf kérdésére válaszolva tisztázta a helyzetet. Bár nem mondta ki konkrétan, hogy bocsánatkérést vár, szavai sokatmondóak voltak:

„Azt mondod, mindenki követ el hibákat az életben. Tehát az első kérdés az: a játékos is úgy gondolja, hogy hibázott? A következő kérdés pedig az, hogy kitől kell jönnie a kezdeményezésnek? Ez már egy másik kérdés” – fogalmazott a holland szakember.

Slot később pontosította, hogy a kezdeményezés kérdése Seedorf véleménye volt, nem az övé, de a labda érezhetően Szalah térfelén pattog. A menedzser hangsúlyozta: az este a jelenlévő játékosokról szólt, akik emberfeletti küzdelemmel hozták el a három pontot a San Siróból.

Van Dijk „béketárgyalásra” készül

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk elismerte, hogy beszélni fog a „száműzött” csapattárssal, ugyanakkor ő is utalt arra, hogy Szalahnak felelősséget kell vállalnia a klubot ért nyilvános kritikáért.

„Beszélnem kell vele, és beszélni is fogok. De itt is felmerül a kérdés: tőlem kell jönnie a kezdeményezésnek? Nem én vagyok az, akinek beszélnie kell, ha valakinek bocsánatot kell kérnie” – mondta Van Dijk, hozzátéve, hogy bár jó barátok, az ilyen ügyeket az öltözőn belül kell rendezni, nem a nyilvánosság előtt.

Szoboszlai és a védelem hőstette

Míg a háttérben zajlott a dráma, a pályán a Liverpool megtizedelt csapata (mindössze 13 bevethető mezőnyjátékossal) hatalmasat küzdött. Slot külön kiemelte Ibrahima Konatét és a középpályát, de a mérkőzés hőse a győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik volt.

Slot nem győzte dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát:

„Különleges, amit fizikálisan és játékban is nyújtott. Nehéz pillanatban állt oda, a 86. percben, 0–0-nál, és belőtte. Nagy lövőereje van, és bizonyított.”

A győzelemmel a Liverpool nagy lépést tett a BL-továbbjutás felé, de minden szem a szombati, Brighton elleni bajnokira szegeződik: vajon Szalah belátja a hibáját és visszatérhet vagy mosolyszünettel telik majd a liverpooli tél?

