Van der Sar: De Gea nem pótolhatatlan a Unitednél

A Manchester United korábbi kiváló kapusa szerint a spanyol már nem érinthetetlen.

David de Gea többé már nem érinthetetlen játékosa a Manchester Unitednek - véli a klub korábbi kapusa, Edwin van der Sar.

A spanyol válogatott kapus szerződése utolsó évében ár az Old Traffordon, és nem írta alá a hírek szerint a szerződést, ami heti 290 ezer fontot biztosítana neki.

Van der Sar hat évig volt a Vörös Ördögök kapusa, nagy rajongója De Geának, azonban úgy véli, hogy számos opció van arra is, ha a spanyol távozik az együttestől.

- Más kapusok is be tudnák tölteni a helyét - mondta a holland ikon.

- A Premier League-en belül is találhatnak olyan kapust, aki megfelelő a klub számára. 34 éves voltam, amikor a Unitedhez mentem, szóval sok lehetőségük van most is.

- Valamikor el kell jönnie a végleges döntésnek. Már régóta húzódik az ügy, ez egy "igen vagy nem" szituáció, de nem én vagyok a United vezérigazgatója.

