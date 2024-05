Valverde Kroosnak: Miattad vagyok ma az, aki

Érzelmes búcsú.

Az uruguayi is üzent a leköszönő klasszisnak.

Ahogy arról már beszámoltunk, a Real Madrid hivatalos oldalán megerősítette, hogy Toni Kroos a németországi kontinenstorna után befejezi a karrierjét.

Természetesen azóta korábbi és jelenlegi csapattársak árasztják el az internetet személyes búcsújukkal, de talán Fede Valverde sorai külön kiemelendőek.



"Amikor gyermekek voltunk, mindannyiunknak volt egy példaképe. Az egy, akit imádtunk, akik akartunk lenni, amikor felnővünk. Ebben a korban rengeteg a képzelő erő, mind arról álmodtunk, hogy ezzel a valakivel futballozunk együtt, akit amúgy nem érzünk magunkhoz közel, érinthetetlen.



Én is ilyen gyermek voltam, de nekem valóra vált az álmom, mert veled játszhattam. Most gombóc van a torkomon, mert az akkori énem még további 10 évig veled játszana és az igazat megvallva én is, Toni. Soha nem nőttem fel teljesen és mindig felnéztem rád.



Miközben ezt a levelet fogalmaztam egész nap, az jutott eszembe, hogy talán személyesen ezt nem is tudod, ezért szeretném megragadni az alkalmat. Szeretlek és részben miattad vagyok ma az, aki."