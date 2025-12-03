Változtatnának a VAR alkalmazásán a 2026-os világbajnokságra?

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azon dolgozik, hogy a 2026-os világbajnokságra jelentősen átalakítsa a VAR-rendszer használatát. Angol kiadásunk a BBC-re hivatkozva ugyanis arról ír, hogy a jövő nyári tornán már a szögletek ellenőrzésére is használhatnák a játékvezetők a videóbírót.

A fent említett új szabályt annak ellenére tervezik bevezetni, hogy több európai bajnokság is elutasította a változtatások bevezetését.

A labdarúgás nemzetközi szabályalkotó testülete (IFAB) egy októberi ülésén szavazott arról, hogy hamarosan kibővíthetik a VAR alkalmazását. Igaz, akkor csak azt fogadták el, hogy a helytelenül kiosztott sárga lapokra bővítenék ki a videóbíró hatáskörét, a szögletek visszanézésének az ötletét elvetették.

Mindez azt jelenti, hogy az IFAB számára egyetlen megoldás maradt, mégpedig a világ minél több bajnokságában tesztelni a változtatást, mielőtt bevezethetnék az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világesemény előtt.

Noha Pierluigi Collina, a FIFA játékvetőinek vezetője támogatja a VAR kibővítését, az Angol Labdarúgó-szövetség vezérigazgatója, Mark Bullingham élesen kritizálta az ötletet. Az IFAB testületének tagja szerint nem szükséges belenyúlnyi a VAR használatába, hiszen az jelenleg is elég sok játékmegszakítással jár.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.