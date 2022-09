Változás a Barcelona keretében

Minden valószínűség szerint Bellerín pótolhatja a Milanhoz távozó Destet.

Serginho Dest az AC Milaban folytatja a pályafutását. A Barcelona védője kölcsönbe érkezik az olasz bajnokhoz, vételi opcióval. Eközben a katalánok Hector Bellerínnel pótolnák az amerikai szélsővédőt. Az előző szezont a Real Betisnél kölcsönben töltő hátvéd nagyon közel került hozzá, hogy gránátvörös-kékben folytathassa karrierjét. A védőt már korábban is össszeboronálták már a Barcával, akkor még az Arsenal nem engedte el a kezét, most úgy néz ki, hogy meg is valósulhat a gránátvörös-kékek és Bellerín ,,házassága".

