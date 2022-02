Válogatott védővel tárgyal az Újpest

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Védőt is igazolhat az Újpest: az m4sport.hu információi szerint a lila-fehér klub tárgyalásokat folytat Kádát Tamással, az 57-szeres válogatott védővel. A 31 éves játékos jelenleg a kínai Tajsannal játékosa, ám az elmúlt időszakot a Tiencsin Jinmen Tigersnél töltötte.

Kádár Tamás a többi között volt a ZTE, a Diósgyőr, az angol Newcastle, a holland Roda, a lengyel Lech Poznan és az ukrán Dinamo Kijev játékosa is. 2016-ban részt vett a franciaországi Európa-bajnokságon is.

Ahogy azt elsőként megírtuk a lila-fehérek megegyeztek a Fehérvár támadójával Budu Zivzivadzéval is, az átigazolást hamarosan be is jelenthetik a Megyeri úton.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest a Kisvárdát fogadja a Magyar Kupában és a hazai siker 2,80-szoros nyereményt jelenthet.(x)