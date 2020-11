Válogatott: többen is visszatértek a keretbe – Szoboszlai gyalog jön, ha nem engedik

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette az izlandiak elleni Eb-pótselejtezőre, és a szerbek, valamint a törökök elleni hazai -mérkőzésekre készülő keretét.

A magyar válogatott az októberi idegenbeli mérkőzésein a várakozások fölött szerepelt, a bolgárok 3-1-es legyőzése után nyerni tudott Szerbiában, Oroszországban pedig döntetlent ért el. A mieink ezzel egyetlen győzelemre kerültek a jövő évi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételtől: november 12-én Izlandot kell legyőznünk a Puskás Arénában a kijutáshoz.

Az Eb-pótselejtező után két Nemzetek Ligája-összecsapás következik (15-én Szerbiát, 18-án Törökországot fogadjuk), és az eddigi jó eredményeknek köszönhetően (négy mérkőzést követően hét ponttal a második helyen állunk a csoportban) akár még a csoportelsőség elérésére is esélyünk lehet.

Több csapat

„Három olyan mérkőzés áll előttünk, amelyek óriási hatással lesznek a válogatott jövőjére – mondta a kerethirdetést követően Marco Rossi. – A legfontosabb természetesen az első mérkőzés Izland ellen, hiszen ha azt megnyerjük, akkor résztvevői leszünk a jövő évi Európa-bajnokságnak, melynek Budapest is házigazdája. Ugyanakkor a két Nemzetek Ligája-mérkőzés is nagyon fontos, mivel a csoportban elért eredményeink határozzák meg, hogy a következő kiírásban hova kerülünk, kikkel sorsolhatnak össze bennünket. A célunk természetesen mindhárom mérkőzésen a győzelem megszerzése, de a legfontosabb, hogy a csapat mindent kiadjon magából, és felvegye a versenyt a riválisokkal, köztük olyan ellenféllel szemben is, mint a Nemzetek Ligájában az A-ligában szereplő Izland.”

Marco Rossi szövetségi kapitánynak nem volt oka a változtatásra az októberi kerethez képest, nagyrészt ugyanazokra a futballistákra számít, mint egy hónapja. Visszatér ugyanakkor a csapatba két horvátországi légiósunk, Kleinheisler László és Gyurcsó Ádám, akik hosszabb kihagyást követően léphetnek ismét pályára válogatott mezben.

„Huszonhét fős a keretünk, hiszen ezúttal ismét három mérkőzést játszunk hat nap alatt, amiről az októberi tapasztalataink alapján pontosan tudjuk, mekkora megterhelést jelent. A keret összeállításánál az volt a célunk, hogy azok kapjanak ismét lehetőséget, akik az októberi mérkőzéseken bizonyítottak, hiszen mindannyian megérdemlik az újabb lehetőséget. Ahol plusz játékosokra volt szükségünk, ott is ismerős arcok mellett tettük le a voksunkat, hiszen fontos, hogy ne most kísérletezzünk új játékosokkal, mivel nagy céljaink és nehéz feladataink vannak. A felépült játékosok visszakerültek a keretbe, illetve Kleinheisler és Gyurcsó is újra velünk lesznek” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A kapitány hozzátette, hogy Gyurcsót ismeri, technikás játékosnak tartja. Kleinheisler László korábbi problémái elmúltak, így ismét a csapattal lehet.

A cikk lejjebb folytatódik

„Ez nem Marco Rossi csapata, hanem az országé. Sosem azon múlik a meghívás, hogy valaki szimpatikus-e vagy sem. Kleinheisler agresszív, sokat futó játékos, nincs még egy ilyen labdarúgónk. Minden szabályomnak megfelel, így behívhattam. Rendszeresen játszik, jó állapotban van. Mentális, lélektani problémája volt, de túllépett ezen és már nem nyomja rá ez a gond a bélyegét a játékára. Korábban még nem volt adott minden feltétel ahhoz, hogy a csapatba kerüljön.”

Marco Rossi arról is beszélt, hogy reményei szerint ezúttal a vírus nem szól bele a keret összetételébe.

„Nem rég beszéltem Szoboszlai Dominikkel, aki azt mondta, hogy ha a Salzburg nem engedi el az Izland elleni meccsre, akkor gyalog is eljön!” – mondta a kapitány.