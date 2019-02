Válogatott: Telt ház előtt fogadjuk a vb-ezüstérmest

Négy nappal a jegyárusítás kezdete után elfogytak a belépők a 2020-as, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság első itthoni selejtezőjére.

A jegyeket február 15-től elsőként a Szurkolói Klub tagjai vásárolhatták meg, egységesen 20 százalékos kedvezménnyel, majd február 18-tól mindenki előtt megnyílt a vásárlás lehetősége. Az SZK-tagok nagy számban éltek az elővásárlási lehetőséggel, az első három napban közel 6000 jegyet vásároltak meg (ebből több mint 90 százalékot online, a meccsjegy.mlsz.hu oldalon), majd hétfőn csatlakoztak hozzájuk az SZK-tagsággal nem rendelkező szurkolók is.

A hazai Eb-selejtezőkre kedvezményes árú bérleteket is lehetett vásárolni, ezekből közel 6000 fogyott el. A bérletárusítás első napján (az SZK-tagoknak itt is elővásárlási lehetőségük volt) több mint 2500-an biztosították be helyüket mind a négy hazai selejtezőre, a jegyárusítás február 15-i kezdetére az eladott bérletek közel 90 százaléka gazdára talált.



Kedd délelőttre az összes jegy elfogyott a mérkőzésre, így március 24-én telt ház előtt futhat ki a Groupama Aréna gyepére a magyar és a horvát válogatott.

