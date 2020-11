Válogatott: Rossi mérges magára és a világra

Marco Rossi távollétében különleges szerepe lesz Szalai Ádámnak, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának csütörtökön az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn.

A nemzeti csapat olasz szövetségi kapitányának egy nappal a sorsdöntő összecsapás előtt lett pozitív a koronavírustesztje, így nem lehet az együttessel, és ahogyan a szerda esti online sajtótájékoztatón fogalmazott, a szakmai stáb megfogyatkozásával egyfajta lélektani szerepet is be kell töltenie a Mainz csatárának. Hozzátette, igaz, hogy edzője nem játszatja a 32 esztendős támadót, de jó fizikai állapotban van.

„Szalai Ádám túl fontos ahhoz, hogy ne játsszon. Magyarországon jelenleg nincs olyan első ék, akit bármikor a pályára lehetne küldeni, kiválóan tudja megtartani a hosszú labdákat. Ha visszanézzük a bolgárok elleni összecsapást, ott is nagy szerepe volt az első két gólunkban” – nyilatkozta Marco Rossi, aki hangsúlyozta, nem érdeklik a bírálatok, hiszen ő jól tudja, mennyi mindent kell mérlegelni azzal kapcsolatban, hogy kit küld a pályára, és ezek között a mentális képesség az első.

Rossi érzelmesen beszélt betegségéről. Mint elmondta, rendkívül mérges volt magára és a világra, amiért pont a találkozót megelőzően fertőződött meg a koronavírussal. Hozzátette, korábban még viccelődött is vele – noha ez nem helyes, hiszen egy rendkívül alattomos fertőzésről van szó –, hogy bármikor elkapná a fertőzést, ha biztosan tudná, hogy csapata legyőzi Izlandot.

