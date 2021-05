Válogatott: Marco Rossi kihirdette bő keretét

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön harmincfős bő keretet hirdetett a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra.

Az olasz szakvezetőnek június elsejéig kell 26 játékosra szűkítenie a névsort.

A magyarok június 15-én a címvédő portugálokat, négy nappal később a világbajnok franciákat fogadják a Puskás Arénában, majd június 23-án a németek vendégei lesznek Münchenben a csoportkör zárófordulójában.

„Minden játékost követünk, aki itthon vagy külföldi játszik – mondta Marco Rossi. – Egyetlen hétvége sem telik el úgy, hogy ne lássunk úgy harminc meccset. Harminchat nap telt el az utolsó meccs óta és nem indoklta semmi, hogy nagy változásokat vezessünk be. Megfontolt döntést hoztam, az ismert kritériumok alapján döntöttünk.”

Kérdésre válaszolva a szövetségi kapitány elmondta, hogy minden magyar játékost figyelemmel követünk, így Dárdai Mártont is megnézte, rá is kérdeztek, hogy akar-e játszani a magyar válogatottban, de egyelőre nem érkezett válasz. Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatban Rossi elmondta, hogy világos minden kritérium, így tudnia kell a vele kapcsolatos választ mindenkinek: „Nyilván tehetek kivételeket, most ebben az esetben Szoboszlai Dominik, de egyetértenek velem abban, hogy ő a legnagyobb tehetség, aki a rendelkezésünkre áll.”

Marco Rossi Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban elmondta, hogy optimista vele kapcsolatban.

„Bízom benne, hogy edzhet majd a csapattal és az EB-mérkőzések alatt fontos közreműködője lesz az együttesnek. Egyelőre senki sem tudja megmondani, hogy mi lesz vele. Annyit tudok, hogy fájdalmakat nem érez és az erőnléte 90 százalékát tudja nyújtani. Értékeljük majd a teljesítményét.”

Az olasz szakembernek a későbbiek során 26 fősre kell szűkítenie a keretet. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a június 1-i döntés sem lesz könnyű, de ennél a döntésnél is nehezebbek lesznek a meccsek. A szakember az edzések alapján dönti majd el, hogy kiket nevez majd az EB-re.

A kapitány három fiatalt, Bolla Bendegúzt, Spandler Csabár és Schön Szabolcsot is behívta a keretbe.

„Bollát már régen figyeljük, csak egy sérülés miatt nem került be a keretbe korábban. Hahn Jánosra is kitérnék, hiszen aki 22 gólt szerez az NB I-ben, az felhívja magára a figyelmet. Akár egy második center is lehet, szeretném látni az edzéseken. Ami Schönt illeti: gyors, kiváló bal oldali játékos.”

Marco Rossi elmondta, hogy Könyves Norbert korábban nagyon fontos gólt szerzett a csapatban, ám november óta nem mindig tudott játszani a bajnokságban. A kapitány elmondta azt is, hogy van terve Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt potlására is.

Az EB előtt a válogatott Ciprussal és Írországgal játszik felkészülési mérkőzést.

„Minden tiszteletem a két ellenfélé, de nincsenek azon a szinten, mint a csoportellenfeleink. Szerettem volna topcsapattal megmérkőzni, de nem sikerült jó dátumot találni. Ezt a szezont meghatározta a világjárvány és sűrűn voltak a meccsek. Az edzőtáborban egy erőnlétmegtartó programot viszünk majd végig, nem lehet a végtelenségig pörgetni a játékosokat. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy a meccseken a legjobb telesítményt nyújtsuk. A játékosok sok tesztelésen mennek majd keresztül, ezeken keresztül határozzuk meg, hogy milyen állapotban vannak és ezeknek köszönhetően tudjuk azonos szintre hozni őket. Lesznek fáradtabb játékosok is, akik többet játszottak.”

A keretbe bekerült Bogdán Ádám, aki az elmúlt négy fordulóban szerepelt a Ferencvárosban.

„Már korábban is gondoltam rá, hogy behívom, hiszen ő volt már válogatott. Kiváló formában van, jó a hozzáállása és sokat segít a csapatnak. Amikor beszállt, akkor a Ferencváros nem volt teljesen motivált, de még így is alig kapott gólt.”

Marco Rossi elmondta, hogy az ellenfeleink játékosai fáradtabbak lehetnek, hiszen komolyabb terhelést kaptak és egy BL-mérkőzés nagy stresszel is jár.

„Nagyon erős ellenfelekkel találkozunk. Nem voltam, vagyok és nem is leszek beképzelt. Tisztában vagyok azzal, hogy rendlívül nehéz lesz pontot szerezni a csoportellenfeleinkkel szemben. Mindent megteszünk majd érte, de nem lesz egyszerű. Azt várom a játékosoktól, hogy fejlődést lássak rajtuk. Előrelépést az önbizalom tekintetében. Emiatt muszáj, hogy bízzanak a munkában, csak ennek az útján lehet javulni.”

A magyar válogatott teltház előtt játszik majd a budapesti EB-meccseken.

„Az elmúlt évben a szurkolók nem vehettek részt a meccseken és ez megviselte a labdarúgást is. Nagyszerű élmény lesz a stadionban a szurkolóink előtt játszani és kívánom, hogy az elejétől a végéig támogassanak minket. Ha a drukkerek látják, hogy a maximumot nyújtja, akkor ezzel sem lesz gond.”

A keret hazai tagjai május 17-én kezdik meg a felkészülést, egy héttel később csatlakoznak a légiósok, akik csak később fejezik be a bajnokságot. A csapat Ausztriában edzőtáborozik majd és ott nevezi meg majd Marco Rossi a végleges keretét.

Kapusok:

Bogdán Ádám (Ferencváros), Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Puskás Akadémia FC)

Védők:

Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Spandler Csaba (Puskás Akadémia FC), Szalai Attila (Fenerbahce), Willi Orbán (RB Leipzig)

Középpályások:

Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holender Filip (Parizan Beograd), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

Támadók:

Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (MTK Budapest), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (MTK Budapest)

