Válogatott: Loic Nego bármilyen feladatot elvégezne

Újabb egy fővel csökkent a Bulgária ellen készülő válogatott keret létszáma, mivel Babati Benjamin hétvégi sérülését követően nem lesz még játékra alkalmas állapotban az Oroszország elleni mérkőzésre sem, így a ZTE FC játékosa el is hagyta a válogatott szállását. Hétfő délután azonban az utolsó érkező, Varga Kevin is csatlakozott a csapathoz, amely kora este megtartotta első edzését – számol be a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja.

A játékosok ezúttal is két csoportban dolgoztak: akik hétvégén játszottak, regenerációs munkát végeztek, a többiek pedig az Illovszky Rudolf Stadion edzőpályáján tréningeztek.

A csapat sajtótájékoztatót is tartott, melyen a válogatott egyik újonca, Nego Loic válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Nagyszerű érzés volt első alkalommal csatlakozni a válogatotthoz, és találkozni a csapattársakkal, akik nagyon kedvesen fogadtak – fogalmazott a válogatott egyik újonca, Nego Loic. – Persze a vidis csapattársaimra még egy kicsit jobban támaszkodom, de mindenki nagyon segítőkész velem szemben, már fél nap után is egyértelmű számomra, hogy egy nagyszerű közösségbe kerültem. A védelmet tekintve érdekes lehet majd Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel együtt játszani, ami nagyon hasznos lehet számomra, hiszen ők egy erősebb bajnokság topcsapatában játszanak, így egész biztos, hogy sokat fogok majd tanulni tőlük. A legfontosabb azonban az lesz a Bulgária elleni mérkőzésen, hogy pontosan betartsuk a szövetségi kapitány és a szakmai stáb utasításait, és kövessük mindazt, amit előre eltervezünk. Hogy számít-e rám kezdőként a szövetségi kapitány, és ha igen, akkor milyen poszton, még nem tudom, de bármilyen feladatot is fog rám bízni, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy jól ellássam azt.”

Nego Loicnak vannak a közelmúltból bulgáriai emlékei, hiszen klubja, a MOL Fehérvár FC két éve a Ludogoreccel játszott a selejtezőjében, de mint mondja, az akkori események lényegtelenek a mostani összecsapás szempontjából.

„Természetesen azok jó emlékek, de egy válogatott mérkőzést nem lehet összehasonlítani egy klubmeccsel. Egy nemzeti csapat mérkőzései teljesen mások – mondta Nego. – A mostani helyzet, hogy egyes játékosok a világjárvány miatt nem lehetnek itt velünk vagy nem lehetnek végig velünk, mindenkinek rossz, de természetesen így is mindent meg kell tennünk, hogy elérjük a célunkat és megoldjuk a feladatunkat. Az viszont összességében jó dolog, hogy a szurkolók valamilyen mértékben visszatérhetnek a stadionokba, hiszen az ő jelenlétük mindig pluszt jelent. Most ugyan éppen a mi drukkereink nem lehetnek még ott a meccseken, de ami most nekünk hátrány, az novemberben számunkra lesz előny.”

A jelenleg 24 fős keretben nincs sérült, így kedden már teljes létszámban készülhet a csapat a Bulgária elleni Eb-pótselejtezőre.