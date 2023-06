Válogatott kerettag védővel erősített a Fehérvár – Hivatalos!

Spandler Csaba 2026-ig írt alá a nevelőklubjához.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Spandler Csaba.

A Montenegró-Magyarország Eb-selejtezőn a hazai győzelem 3.50, a döntetlen 3.25, a mieink sikere pedig 2.10-szeres szorzóval fogadható.(x)

A 27 éves hátvéd a Vidi utánpótlásában nevelkedett, majd 2013-ban a Puskás Akadémia együtteséhez igazolt, ahol mostanáig szerepelt.

Az MTI beszámolójában arra emlékeztetett, hogy Spandler többször kapott meghívót a válogatott keretébe, de még nem lépett pályára a nemzeti együttesben. A játékos 2026-ig írt alá a legutóbbi idényben tizedik fehérváriakhoz.

A Puskás Akadémia a hivatalos honlapján búcsúzott el a védőtől. Mint írták, Spandler 2011-ben került a felcsúti akadémiára, az első osztályban 2014. augusztus 1-jén a Pécsi MFC ellen mutatkozott be. Azóta 142 NB I-es bajnoki mérkőzésen játszott a Puskás Akadémia FC-ben, ezzel klubrekordernek számít, az NB I-ben három gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott. A csapat vezéregyéniségének számított az elmúlt években 2021-ben ezüstérmet, 2020-ban és 2022-ben bronzérmet szerzett a csapattal a bajnokságban, 2018-ban a Magyar Kupában volt ezüstérmes, 2017-ben első lett a felcsútiakkal az NB II-ben.

„A Vidi mindig közel állt a szívemhez, hiszen gyerekként évekig itt nevelkedtem. Annak idején még a régi stadionban öltöztem, az újban eddig csak vendégként jártam, de nagyon szép, biztosan élmény lesz itt játszani Vidi-játékosként. Van jópár olyan dolgozó is a klubnál, aki már annak idején is itt dolgozott és most is a klub alkalmazottja, így egyáltalán nem érkezem idegen közegbe. A csapat pár játékosával évi több alkalommal találkoztunk a bajnokikon, Fityóval csapattársak voltunk a Puskás Akadámián, Schön Szabival a válogatottból ismerjük egymást, de volt olyan meccs, amikor például Kodróval beszélgettem kicsit, így biztosan nem lesznek ismeretlenek a srácok az öltözőben. Mondhatjuk, hogy hazatértem. Minél több percet szeretnék a pályán tölteni és segíteni a csapatot abban, hogy minél jobb eredményt érjen el. Igazi csapatként fogunk minden egyes mérkőzésen küzdeni, ki akarjuk szolgálni a szurkolóinkat is, reméljük, hogy az eredmények is jönni fognak. Megalkuvást nem tűrő, kemény játékot várhatnak tőlem a szurkolók, mindig alá fogom rendelni magam a csapat érdekének” – mondta a Fehérvár hivatalos honlapjának Spandler Csaba.

Ugyanitt Juhász Roland, a klub sportigazgatója így nyilatkozott az új igazolásról:

„Spandler Csaba nem véletletlenül jutott el a válogatott keretéig, jó teljesítményével a mi figyelmünket is már korábban felhívta magára. A móri születésű védő itt nevelkedett, ismeri és szereti a klubot, sokat jelent neki a város és a régió, így mind szakmailag, mind emberileg beleillik abba a profilba, amit keresünk. Biztos vagyok benne, hogy a védelmünk nagy erőssége lesz a következő években!”