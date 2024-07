Válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza

Egyre inkább körvonalazódik a helyzet a szabolcsi alakulatnál.

Újabb játékost igazolt az NB I-es A' Stúdió Futsal Nyíregyháza Fridrich Dávid személyében - számolt be minderről a Nyíregyházi Sporthírek Facebook-oldal.

Ahogy írják, a 2010-es évek közepén élcsapatnak számító Dunaferr tagjaként mutatkozott be Fridrich a futsal NB I-ben és vált meghatározó játékossá, majd 2020-ban Veszprémbe igazolt, ahol bajnoki bronzérmet és Magyar Kupa-győzelmet is elért.

A 30 éves játékos 2017-ben játszotta első mérkőzését a magyar válogatottban és azóta is többször ölthette magára a címeres mezt, még tavaly is a nemzeti csapatban játszott.