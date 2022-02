Válogatott játékossal erősíthet a Fehérvár

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért!

Bese Barnabás januárban közös megegyezéssel szerződést bontott a belga Leuvennel, így szabadon igazolhatóvá vált. A sportportál úgy tudja, hogy hétfőn a MOL Aréna Sóstóban járt a válogatott védő és képviselője. A Bese ügyeit intéző CMG menedzseriroda a székesfehérvári stadionból is posztolt: „Fontos ügyben jártunk itt újra.”

A 27 esztendős játékos 5 mérkőzésen lépett pályára a belga bajnokság most futó szezonjában, piaci értéke 450 ezer Euró körül mozog. A MOL Fehérvár egyelőre nem jelentette be a 2016-os Európa-bajnokságon is pályára lépő védő érkezését.

