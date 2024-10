Valencia romokban, lehet, hogy elhalasztják a Real elleni találkozót - Videó

A Dana vihar hatalmas pusztítást okozott több kelet-spanyolországi településen, a halálos áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert.

Több Kelet-spanyolországi települést, köztük az ország harmadik legnagyobb városát, Valenciát is elöntötte az árvíz kedden a hirtelen jött esőzések következtében – számolt be a The Guardian.

A pusztító vihar és árvíz utáni első jelentésekben szerint több mint 50 ember vesztette életét.

Lehetséges, hogy a Valencia és a Real Madrid mérkőzését elhalasztják a tragikus események után - írta a Relevo.

A Barcelona edzését megelőzően 1 perces néma csenddel emlékeztek az árvíz áldozataira.