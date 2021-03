Valaki mentse meg Gera Zoltánt!

Valaki az MLSZ-ben kapjon gyorsan a fejéhez, nézze át a szövetségben és a felnőtt válogatott mellett meglévő hasznos, de betöltetlen állásokat és azonnal nevezze ki valamelyik posztra Gera Zoltánt. A XXI. századi magyar labdarúgás kiemelkedő figuráját mentsék ki azonnal az U21-es válogatott fojtó öleléséből és adjanak neki egy olyan feladatot, amelyben igazán önmaga lehet és az egész futballunk hasznára dolgozhat tovább.

A magyar U21-es válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon mindhárom meccsét elveszítette (0–3 a németek, 1–2 a románok és 1–6 a hollandok ellen) úgy esett ki, mintha ott sem lett volna. Tudjuk, hogy a keretet nemcsak Gera Zoltán állította össze, hanem befolyásolta a helyzetet a koronavírus-járvány és több sérülés is, de ez akkor is félelmetesen gyenge. Persze ebben az egészben megvan Gera Zoltán felelőssége is, hiszen mégiscsak ő állt a kispad mellett a meccseken, de ráverni a teljes balhét hiba lenne.

Az Angliában „Magical”, (mágikus) magyarként emlegetett egykori futballista nincs a helyén. Nem újdonság ez a világ labdarúgásában, hiszen számtalan esetet tudunk mondani, amikor egy-egy kiváló futballista a pályafutása végén csak nyűglődik, keresi, de nem találja a helyét. Gera Zoltán nem tehet erről, hiszen ő is csak adni akar, tenni a magyar futballért. Felkérték az U21-es csapat mellé, hát elvállalta – szokás mondani, hogy idegeskedjen, aki odatette –, mert nyilván segíteni akart, szeretett volna visszaadni valamennyit abból, amit a futballtól kapott.

Azzal sem érdemes vitatkozni, hogy Gera Zoltán mindent (is) tud a futballról. Kalandos és fantasztikus pályafutás áll mögötte, amiben voltak mélypontok, de sokkal többször volt a csúcson. Imádják Pécsen, az Üllői úton, Birminghamban és London egy részén is. Nincs olyan magyar szurkoló, aki ne lenne libabőrös, amikor felidézi azt a mondatot, hogy „Szaltó nincs, de égrenézés igen!” (Hajdu B. István mondta ezt a fordulatot, amikor Gera Zoltán fantasztikus gólt szerzett a 2016-os EB-n Portugália ellen).

Szóval, egy ikon. A 2000-es évek utáni labdarúgásunkban azon kevesek egyike, akibe nem lehet belekötni a pályán nyújtott teljesítménye alapján, ráadásul azon kívül is példakép.

Az MLSZ-nek segítenie kell most rajta. Nevezzék ki valami olyan posztra, ami neki való. Biztos van számtalan ilyen. A mostani nem az, mert ehhez ő vélhetően túl rendes. És még véletlenül se mondják azt, hogy kirúgták, vagy hogy megbukott. Gera Zoltán a magyar futballban nem lehet vesztes, sosem volt. Csak jó helyre kell állítani a csapatban.

