Vádat emeltek a horvát válogatott sztárjai ellen

Egy korábbi ügy miatt kell felelniük.

Hamis tanuzás vádjával az eszéki ügyészség vádat emelt a vb-ezüstérmes és vb-bronzérmes horvát válogatott két meghatározó játékosa, Luka Modric és Dejan Lovren ellen.

A horvát sajtó beszámolója szerint az eszéki ügyészség amiatt emelt vádat a két labdarúgó ellen, amelyben őket tanúként hallgatták meg 2017-ben, és amelynek négy vádlottja közül az egyik a Dinamo Zagreb sikkasztással és adócsalással gyanúsított, majd hat és fél évre el is ítélt korábbi igazgatója, Zdravko Mamic volt.

Az eszéki ügyészség – már korábban is hangoztatott, de a vádemelésig csak most eljutó – álláspontja szerint a két meg nem nevezett tanú (a Sportske novosti szerint Luka Modric és Dejan Lovren) eskü alatt tudatosan hamisan állította, hogy első profi szerződése aláírásakor szignózott olyan kiegészítéseket is, amelyek a vételárukkal kapcsolatos részesedéseket határozták meg. A vád szerint a kiegészítések aláírására később került sor.

Helyi büntetőjogi szakértők szerint az ilyen ügyek rendszerint nem kerülnek bíróság elé – most ez mégis megtörténik. A hamis tanúzás tétele hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetés.